Ройтерс: Макрон остана изолиран, след като пети премиер подава оставка в рамките на две години

Мишел Роз от Ройтерс
Президентът на Франция Еманюел Макрон (Yoan Valat, Pool Photo via AP)
Париж,  
07.10.2025 13:42
 (БТА)

Часове след като поредният френски премиер бе принуден да подаде оставка, понеже не успя да състави кабинет, който да издържи повече от ден, президентът Еманюел Макрон бе забелязан да се разхожда сам по брега на Сена в студена есенна сутрин.

Охранителите останаха на разстояние пред и зад него, докато той излизаше през желязна порта и вървеше по каменна дига, облечен в черно палто. Кадрите, заснети отдалеч на видео и излъчени по френската телевизия, напомнят на Шарл дьо Гол, който търси утеха по ветровитите равнини на Ирландия след оставката си в края на 60-те години на миналия век – пример за лидер, който се затваря в себе си в края на политическата си кариера. 

Мандатът на Макрон изтича през 2027 г., но оставката на Себастиан Льокорню, пети премиер в рамките на две години, увеличава вероятността някогашното златно момче на френската политика да не успее да завърши последния си мандат като президент. 

Вчера Макрон изглеждаше решен да избегне тази съдба, като даде на Льокорню два дни за последни преговори с опозицията в опит да се измъкне от тресавището. 

Като помоли Льокорню да направи още един последен опит за сформиране на кабинет, Макрон даде да се разбере, че не е съгласен с единствените други варианти, които има пред себе си – нови парламентарни избори, които биха могли да дадат властта на крайната десница, или собствената му оставка, мярка, която той многократно е отхвърлял.

След като вариантите му започнаха да се изчерпват, непопулярният Макрон стана все по-изолиран във вътрешнополитическо отношение, а негови някогашни съюзници се дистанцираха от него, за да увеличат собствените си шансове да го наследят след изборите през 2027 г. 

Близо половината от французите обвиняват Макрон за настоящата криза, а 51% от тях смятат, че оставката му ще сложи край на патовото положение, сочи проучване на института "Елаб" по поръчка на Бе Еф Ем Те Ве. 

"В момента Макрон е изолиран, без посока и без подкрепа. Той трябва да поеме последиците: или оставка, или разпускане на парламента", написа в "Екс" политикът от крайнодесния "Национален сбор" Филип Балар.

Грешното решение за избори през 2024 г. предизвика кризата

След грешното решение за свикване на избори през предходната година, след които парламентът остана разделен между три идеологически противопоставящи се един на друг блока, Макрон опита да прокара кабинет на малцинството. 

Решен да запази хода на политиката си на данъчни съкращения и пенсионна реформа на фона на нарастващото безпокойство сред инвеститорите по отношение на бюджетния дефицит на Франция, Макрон назначаваше премиери от ад хок съюза на консерватори и центристи. 

В продължение на повече от година тези правителства не успяваха да въведат мерки за намаляване на дефицита. Двама премиери се отказаха заради невъзможността да разрешат проблемите с държавните финанси, но т.нар. обща платформа устоя. 

Това се промени с драматичния бунт на Брюно Рьотайо, най-високопоставената фигура сред консерваторите, който в неделя вечерта публично разкритикува кабинета на Льокорню часове след като съставът му бе обявен.

Макрон се надява Льокорню да успее да привлече консерваторите обратно на масата за преговорите, като му даде отсрочка. Ако това не стане, той би могъл да назначи по-скоро ляв премиер, но настойчивостта на социалистите по отношение на данъка върху по-богатите и отменянето на пенсионната реформа усложнява дискусиите. 

Натискът върху Макрон продължава

Въпреки вчерашния призив към Льокорню натискът върху Макрон едва ли ще спре. 

Марин Льо Пен, лидерката на крайнодесния "Национален сбор", побърза да призове за разпускане на парламента и произвеждане на нови избори. Проучванията сочат, че партията ѝ води пред останалите. 

"Националният сбор печели от краха на центристите и събира протестния вот, с което разпускането на парламента за него се превръща във възможност най-после да управлява", казва политическият анализатор Стюар Шо.

Призивите за оставката на Макрон, които преди бяха отправяни само от крайните политически групи, сега са част от нормалното политическо говорене.

"Националният интерес на Франция изисква Еманюел Макрон да определи дата за оставката си, за да запази институциите и да намери изход от ситуацията, която беше неизбежна след абсурдното разпускане", заяви в социалните медии Давид Лиснар, кмет на Кан и изгряваща звезда сред консерваторите.

Макрон многократно е заявявал, че възнамерява да изкара целия си мандат. Но предвид малкото приемливи варианти той може все пак да избере да сложи край на президентството си с драматичен жест – точно като Дьо Гол, който се оттегля през 1969 г.

(БТА)

(Превод от английски език: Анелия Пенкова)

/ЛМ/

07.10.2025 12:10

Френският премиер в оставка Льокорню започва двудневни разговори за излизане от политическата криза

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню започва днес двудневни разговори с представители на различни партии за намиране на изход от политическата криза, ден след като шокира Франция с решението си да се оттегли от властта, предаде Ройтерс.
07.10.2025 11:22

Бивш френски министър заяви, че подкрепя произвеждането на предсрочни президентски избори

Бившият френски министър на вътрешните работи Едуар Филип каза, че подкрепя произвеждането на предсрочни президентски избори на фона на сегашната политическа криза в страната, цитиран от Ройтерс.
07.10.2025 11:17

Инвеститорите са обезпокоени от политическата нестабилност и напрежението около бюджета във Франция

Неочакваната оставка на френския премиер Себастиен Льокорню засилва тревогите на инвеститорите относно политическата и бюджетната ситуация в страната, което оказва натиск върху котировките на Парижката борса и повишава държавния дълг, информира
07.10.2025 11:09

Европейските борси се движат разнопосочно в предобедната търговия на фона на политическата криза във Франция, която подкопава доверието

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат разнопосочно в днешната предобедна търговия, като всички погледи са насочени към Франция, която потъна в нова политическа криза след оставката на премиера Себастиен Льокорню, предаде Си Ен Би
06.10.2025 21:09

Франс прес: Макрон каза, че се подготвя "да поеме отговорност" в случай на нова оставка на правителството

Президентът на Франция Еманюел Макрон днес каза, че се подготвя "да поеме отговорност" в случай на нова оставка на правителството, след като даде на премиера Себастиан Льокорню 48 часа за "окончателни преговори", предаде Франс прес, като се позова на изявление на представител на Елисейския дворец.
06.10.2025 20:05

Критики и похвали отправиха евродепутатите към Урсула фон дер Лайен по време на дебатите около внесените срещу нея два вота на недоверие

Председателят на групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент Жордан Бардела отправи днес остри критики към ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като заяви, че тя води Европа "към нищото". Бардела се изказа пред членовете на ЕК и евродепутатите в Страсбург по време на дебатите около внесените два вота на недоверие срещу Фон дер Лайен.

