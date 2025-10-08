Подробно търсене

Вероятността парламентът да бъде разпуснат вече изглежда по-далечна, каза френският премиер в оставка Льокорню

Иво Тасев
Министър-председателят на Франция в оставка Себастиан Льокорню се готви да направи изявление пред двореца "Матиньон" в Париж днес. Снимка: АП/Stephanie Lecocq
Париж,  
08.10.2025 11:50
 (БТА)

Френският министър-председател в оставка Себастиан Льокорню заяви, че вероятността парламентът да бъде разпуснат вече изглежда по-далечна след разговорите му с политическите партии, предаде Ройтерс.

Той посочи, че обсъжданията са показали наличието на всеобщо желание да бъде одобрен бюджет до края на годината. 

"Това желание създава импулс и сближаване, очевидно това прави вероятността за разпускане (на парламента) по-далечна", каза Льокорню в изявление пред сградата на двореца "Матиньон", официалната премиерска резиденция.

Подалият оставка в понеделник министър-председател добави, че ще се срещне с президента Еманюел Макрон тази вечер, за да обсъдят резултатите от разговорите с партиите.

