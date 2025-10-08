СПА: Кралската комисия за Ал-Ула открива археологически сезон 2025–2026

Кралската комисия за Ал-Ула обяви откриването на археологическия сезон 2025–2026, с което укрепва растящата известност на Ал-Ула на световната сцена като водещ център за археологически изследвания и опазване на културното наследство, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Инициативата обединява саудитски и международни изследователски екипи, провеждащи обширни полеви проучвания в района на Ал-Ула и Хайбар.

Като част от по-широка визия, която поставя Ал-Ула в сърцето на научните и културни изследвания, новият сезон събира водещи институции от Саудитска Арабия и чужбина, утвърждавайки ролята на Ал-Ула като световна платформа за разкриване на историята на Арабския полуостров и пренаписване на разбирането за неговото минало.

В кампанията ще участват над 100 изследователи и специалисти от престижни институции като Университета „Крал Сауд“, Френския национален център за научни изследвания (CNRS), Университета Париж 1 „Пантеон-Сорбона“, Университета в Гент, Испанския институт за културно наследство (INCIPIT-CSIC) и Италианската организация за опазване на културното наследство (ESTIA). Те ще работят съвместно със саудитски експерти в областите археология, околна среда и дигитално наследство, за да изучават обекти от неолитната епоха до ислямския период както в Ал-Ула, така и в Хайбар.

Програмата обхваща широк спектър от проекти, включително разкопки, полеви проучвания, дигитална документация и устойчиви решения за опазване на културното наследство, както и напреднали изследвания в областта на екологичните науки, климатологията, земните науки и антропологията.

Полевите дейности ще се съсредоточат върху основни обекти на културното наследство, особено Хегра — първият обект на Саудитска Арабия в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, където разкопките продължават да разкриват нови факти за живота на набатеите и римското присъствие. Изследванията ще продължат и на обекта Дадан — столицата на древните царства Дадан и Лихян, където скорошният анализ на материали от околната среда, включително повече от 167 000 животински останки, е предоставил рядка информация за ежедневието в оазиса преди над 2000 години.

Сред проектите са и документиране на древни скални надписи — едни от най-големите концентрации на скални надписи в Арабия, проучвания на поклоннически пътища и тяхното културно и религиозно значение, както и изследвания на ранното ислямско градско развитие в оазиса Хайбар. Специализирани екипи се завръщат в Ал-Ула, за да продължат иновативни изследвания в областта на научната консервация и реставрация с използване на най-съвременни световни технологии.

Новият сезон се надгражда върху серия от забележителни открития през последните години. Те включват каменни структури — правоъгълни съоръжения, датиращи отпреди около 7000 години и признати за едни от най-ранните монументални ритуални архитектури в света, както и кръгли каменни ограждения, които свидетелстват за полупостоянно заселване и промени в използването на земята. В Хайбар археолозите са разкрили град от Бронзовата епоха и огромна защитна стена, обграждаща оазиса. Разкопките са допринесли за разбирането на сложното политическо и градско развитие в района. Проучвания с дронове и LiDAR технологии допълнително са осветлили и документирали сложни градски системи от ислямския период.

В историческия град Курх, проучванията и разкопките са разкрили интегрирана мрежа от пазари, улици, джамия, големи къщи и подземни водни канали, подчертавайки регионалното значение на обекта и ролята му като важен възел на търговски и поклоннически пътища.

В Стария град на Ал-Ула и културния оазис, мащабни аналитични изследвания — най-обхватните от този вид в Саудитска Арабия — са осветлили еволюцията на водните и селскостопанските системи за управление, като същевременно са разкрити по-дълбоки пластове на заселване, които могат да проследят произхода на града до епохата на древните царства.

Освен изследванията и откритията, сезонът включва и полеви учебни програми за студенти по археология от саудитски и международни университети. Използвайки съвременни инструменти като 3D документация и проучвания с дронове, тези инициативи са предназначени да подготвят ново поколение саудитски изследователи и да им дадат експертни знания и опит за бъдещи разкопки и опазване на археологическите обекти.

Чрез тази кампания Кралската комисия за Ал-Ула потвърждава своя ангажимент към инвестиции в знанието и развитие на националните способности, като същевременно укрепва културния туризъм и се подготвя за международни изложби и Фестивала на древните царства. Комисията също така напредва към създаването на специализиран изследователски институт, посветен на културното наследство.

