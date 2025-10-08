Двама души са пострадали при катастрофа на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за инцидента, при който лек автомобил се е преобърнал на пътя, е постъпил малко преди 19:00 часа.

Движението в посока Монтана е затруднено, но не е спряно, казаха още от МВР.

Жена на 38 години е с травма на главата и ръката, а момиченце на 11 години е с множество наранявания и комоцио, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Веднага след получаването на сигнала на мястото на пътния инцидент са изпратени два спешни екипа, които са откарали пострадалите в болница „Пирогов“.