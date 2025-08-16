Подробно търсене

Световният икономически форум освободи Клаус Шваб от отговорност след разследване на обвинения

Бойчо Попов
Клаус Шваб по време на форума през януари 2025 г. Снимка: AP/Markus Schreiber
Давос,  
16.08.2025 13:23
 (БТА)

Световният икономически форум (СИФ – WEF) приключи разследването на анонимни обвинения срещу своя основател Клаус Шваб и ги отхвърли като неоснователни, предаде ДПА.

Адвокатска кантора е стигнала до заключението, че 87-годишният германец не е извършил нарушения. "Няма доказателства за сериозни нарушения от страна на Клаус Шваб", съобщиха от форума. Според институцията "незначителни нередности" са възникнали поради неясни граници между личния му принос и дейностите на СИФ, но те по-скоро отразяват силен ангажимент, отколкото намерение за неправомерни действия.

През пролетта в. "Уолстрийт джърнъл" публикува информация за предполагаеми финансови и етични нарушения от страна на Шваб и съпругата му. Това доведе до временното му оттегляне от ръководния екип и подаване на жалба за клевета срещу неизвестни лица.

Шваб е приел резултатите от проверката и е постигнал споразумение със СИФ за нормализиране на отношенията, но вече няма да изпълнява официални функции. През септември той ще публикува съкратена версия на мемоарите си, както и първа книга от планирана поредица, посветена на въздействието на изкуствения интелект върху хората.

Председателството на Съвета на фондацията премина първо към бившия главен изпълнителен директор на "Нестле" (Nestle) Петер Брабек-Летмат, който сега се оттегля с незабавно действие. Временно неговите функции ще поемат Андре Хофман – наследник на фармацевтичната компания "Рош" (Roche), и Лари Финк – основател на американската инвестиционна компания "БлекРок" (BlackRock).

"Очакваме с нетърпение да помогнем за оформянето на едно по-устойчиво и проспериращо бъдеще и да укрепим Форума като ключова институция за сътрудничество между публичния и частния сектор", заявиха Хофман и Финк.

