Жители на Видин излязоха на протест с искане за оставка на правителството. Те бяха организирани в социалните мрежи и се събраха пред сградата на общината.

Подкрепяме позицията на протестите и искаме оставка. Събрали сме се да отстояваме нашите искания. Нещата трябва да се променят поне за децата ни, каза Марта Абушинова от организаторите. Тя призова хората отново да се съберат утре вечер пред Общината във Видин.

Тук съм да подкрепя хората, защото смятам, че трябва да сложим край на този корумпиран и престъпен начин на управление от последните години, каза Димитър Велков, който е общински съветник. Ние протестираме и срещу бюджета, защото предвидените мерки ще бръкнат в джоба на всеки български гражданин, отбеляза той.

Протестиращите развяваха български знамена и скандираха „Оставка“.