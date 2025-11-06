Пускат поетапно водата в Асеновград, след като няколко аварии нарушиха водоподаването в града в последните дни

Отстранена е поредната авария във водопровод, възникнала днес преди обед в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Започва поетапното възобновяване на водоподаването по водопреносната мрежа.

Аварии в последните няколко дни нарушиха водоподаването в града. Причина за тях са спукани водопроводни тръби, които са много амортизирани.

Вчера авария на водопровод на ул."Орфей" остави половината част от Асеновград без вода. На 4 ноември спукан довеждащ водопровод от Помпена станция "Лаково" в квартал "Баделема" остави целия град без вода.