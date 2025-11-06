Подробно търсене

Пускат поетапно водата в Асеновград, след като няколко аварии нарушиха водоподаването в града в последните дни

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Пускат поетапно водата в Асеновград, след като няколко аварии нарушиха водоподаването в града в последните дни
Пускат поетапно водата в Асеновград, след като няколко аварии нарушиха водоподаването в града в последните дни
Снимка: Община Асеновград
Асеновград,  
06.11.2025 16:28
 (БТА)

Отстранена е поредната авария във водопровод, възникнала днес преди обед в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Започва поетапното възобновяване на водоподаването по водопреносната мрежа.

Аварии в последните няколко дни нарушиха водоподаването в града. Причина за тях са спукани водопроводни тръби, които са много амортизирани.

Вчера авария на водопровод на ул."Орфей" остави половината част от Асеновград без вода. На 4 ноември спукан довеждащ водопровод от Помпена станция "Лаково" в квартал "Баделема" остави целия град без вода.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:47 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация