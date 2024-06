ФЕНА: Единна система за събиране на пътни такси между Хърватия и босненската Федерация Босна и Херцеговина влиза в експлоатация от 1 юли

Единната система за събиране на пътни такси между компаниите “Хърватски магистрали” (Croatian Motorways) и “Магистрали Федерация Босна и Херцеговина” (FBiH Motorways) ще започне да функционира от 1 юли. Всички ползватели на устройство за електронно събиране на пътни такси (ACC TAG) ще могат да използват своите устройства TAG за преминаване през хърватската магистрална мрежа с предварителна регистрация на устройството в някой от пунктовете за събиране на пътни такси. Същото важи и за водачите от Хърватия във Федерация Босна и Херцеговина, предаде ФЕНА за БТА.

Изпълняващият длъжността изпълнителен директор по управлението и поддръжката на “Магистрали Федерация Босна и Херцеговина” Мирко Рогич заяви в сряда, че този процес е стартирал на 23 юли миналата година и е изисквал много работа и търпение.

Той заявява, че процесът не свършва дотук, а че още във вторник ще продължат да работят по усъвършенстването на системата.

Посочи също, че са започнали сътрудничество с компанията “Пътищата на Република Сърбия” (Roads of the Republic of Serbia) и че са подписали Меморандум за сътрудничество и са разменили документи.

Рогич обясни, че босненската система за плащане е най-нова и най-добрата в региона, така че тя е съвместима с всички тези промени в системата в Хърватия.

Той също така заяви, че 95 процента от приходите на компанията идват от събирането на пътни такси, което възлизат на 57 млн. конвертируеми марки годишно.

Що се отнася до плащането, “Магистрали Федерация Босна и Херцеговина” подчерта, че устройството ACC TAGG ще бъде свързано с банковите карти.

Той посочи, че устройството не е съвместимо с магистралните мрежи Бина-Истра и Загреб-Мацел в Република Хърватия.

“Магистрали Федерация Босна и Херцеговина” подчерта, че активирането на партньорските TAG устройства на хърватските магистрали е възможно на всички пунктове за събиране на такси на “Магистрали Федерация Босна и Херцеговина”.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)