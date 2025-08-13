Подробно търсене

Разраства се пожарът в района на кърджалийското село Дъждовница

Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
снимка: Деница Кючукова/БТА, архив
Дъждовница,  
13.08.2025 19:45
 (БТА)

Пожарът в района на кърджалийското село Дъждовница се разширява и вече е обхванал около 150 дка горска постеля, казаха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Сигнал за него бе подаден днес, след 14:00 часа. Към момента на място са пет пожарни автомобила с 15 пожарникари и над 20 горски служители. Багер прави просеки, за да ограничи разпространението на пламъците. От пресцентъра уточниха, че огънят на този етап е низов, а пламъците не застрашават местното население или къщи.

/РИ/

