Симфония на водата събра стотици пред градските фонтани в центъра на Букурещ

Симфония на водата - събитието, което всяка година привлича хиляди посетители на площад “Унири” в сърцето на Букурещ, се завърна със своето пето издание. Мултимедийният спектакъл започна в 21:00 ч. и продължи 45 минути. Стотици жители и гости на румънската столица се събраха в центъра на града, въпреки хладното време, за да се насладят на комбинацията от музика и светлини на градските фонтани.

Инициативата е на Общината на Букурещ в партньорство с Apa Nova Bucharest и се провежда всяка година от май до октомври. През 2024 г. водният танц е посветен на културното наследство на Румъния, но има и международна следа.

Тази вечер “Симфония на водата” бе открита с Румънска рапсодия №1 в ла мажор оп. 11 за симфоничен оркестър на румънския пианист и композитор Джорде Енеску. Музикалeн фон на проекта бяха и парчета като “You Raise Me Up” на Джош Гробан, “The Best” на Тина Търнър, “It`s my life” на Бон Джоуви, “Billie Jean” на Майкъл Джексън, “I want to break free” на Куин.

До края на май гостите и жителите на Букурещ могат да се наслаждават на Симфонията на водата всеки петък, събота и неделя от 21:00 ч. През юни и юли началният час на шоуто ще бъде 21:30, а през септември от 20:00 ч.

Фонтаните на площад Унири в центъра на Букурещ, построени през комунистическия период, бяха възстановени през 2018 г., след обширен процес на рехабилитация и инвестиция за 9 милиона евро. Новата мозайка е направена с помощта на музеографски експерти,а в дизайна е интегрирано хорото със сложни препратки и към кирилицата.

След обновяването фонтаните станаха първите в Европа с най-съвременното оборудване. Букурещ държи и рекорда на Гинес за най-дългата хореографирана фонтанна система в света.