Лидерите от ЕС призоваха замразените руски средства да бъдат използвани за заеми за Украйна

Владимир Арангелов
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Снимка: AP/Virginia Mayo
Копенхаген,  
01.10.2025 15:12
 (БТА)
Официални представители от ЕС днес призоваха страните членки да подкрепят плана за отпускане на репарационни заеми за Киев на стойност милиарди евро, обезпечени с руски активи, замразени в блока, предаде ДПА.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц предложиха замразените активи на руската централна банка да бъдат използвани, за да бъдат предоставени на Украйна допълнителни заеми на стойност до 140 милиарда евро.

„Няма да конфискуваме активите“, подчерта Фон дер Лайен, след като пристигна за срещата на върха на ЕС в Копенхаген, където инициативата ще бъде обсъдена. „Украйна трябва да плати този заем, ако Русия плати репарации“, посочи тя.

По оценки на Европейската комисия средства на Руската централна банка на стойност около 200 милиарда евро са замразени в ЕС в следствие на руската инвазия в Украйна. Голяма част от средствата са в базирания в Брюксел централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“.

„Има растящ консенсус сред нас, че не само европейските данъкоплатци трябва да плащат за подкрепата за Украйна, но и че Русия трябва да бъде подведена под отговорност“, каза Фон дер Лайен.

„Основният принцип на международното право е че трябва да си платиш за щетите, които си нанесъл“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в опит да успокои опасенията относно законността на подобен ход, изразени от някои страни членки от съюза. Други страни изразиха опасения относно последиците за Европа като финансов пазар.

„Ако не започнеш война срещу друга страна, няма да си изложен на риск“, посочи Калас. „Смятам, че повечето от страните, повечето от хората, повечето от компаниите по света няма да започват войни срещу други страни“, добави тя.

