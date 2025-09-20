Подробно търсене

Тръмп заяви, че Републиканската партия ще проведе конгрес за междинните избори

Пламен Йотински
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори пред репортери в Овалния кабинет. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
20.09.2025 06:49
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че републиканците ще проведат конгрес за междинните избори през 2026 г., тъй като партията му се стреми да запази контрола си над Конгреса, предаде Ройтерс.

Националните партийни конгреси обикновено се провеждат само в години на президентски избори.

"Републиканската партия много иска конгрес за междинните избори през 2026 г. Ще имаме такъв на най-високо ниво. Той ще бъде както забавен, така и много продуктивен“, заяви Тръмп в "Трут соушъл".

Някои демократи също обмисляха провеждането на конгрес преди междинните избори, съобщи "Аксиос" в края на миналия месец.

Републиканците и демократите са въвлечени в разрастваща се война за преразпределението на избирателните райони в Конгреса, което може да определи коя партия ще спечели контрола над Камарата на представителите на САЩ, посочва Ройтерс.

Загубата на мнозинството в Конгреса би навредила на способността на Тръмп да изпълни законодателната си програма. Републиканците в момента имат 53 места в Сената в сравнение с 47-те места на демократите и имат мнозинство от 219-213 в Камарата на представителите.

