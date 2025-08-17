Подробно търсене

Един човек е ранен при украинска атака с дронове на гара в руската Воронежка област, съобщи губернаторът

Десислава Иванова
Украински военнослужещ от 57-а моторизирана бригада управлява дрон FPV на фронтовата линия в Харковска област, 12 август 2025 г. Снимка: Andrii Marienko/АП
Воронеж,  
17.08.2025 06:05
 (БТА)
При украинско нападение с дрон срещу железопътна гара във Воронежка област беше повреден електропровод и ранен служител на железниците, съобщи днес областният управител, цитиран от Ройтерс.

"По предварителна информация е бил ранен техник на жп гара в една от общините. Той е в болница", уточни губернаторът Александър Гусев в приложението "Телеграм". Заради атаката има закъснения на влаковете, допълни Гусев.

Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната засякоха и отразиха атака на пет дрона над три района във Воронежка област. По предварителни данни в резултат на нападението е ранен монтьор на железопътна гара, каза Гусев, цитиран от ТАСС.

"В същия район се запалиха магазин и базар за дрехи. Пожарните екипи вече работят на място", добави губернаторът. В три района на Воронежка област непосредствената заплаха от атака с дронове се запазва, каза той.

