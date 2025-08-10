Укринформ: Зеленски благодари на европейските лидери за съвместното изявление за мира в Украйна

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Tetiana Dzhafarova/Pool via AP
Киев,  
10.08.2025 10:54
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на европейските лидери за съвместно изявление за мира в страната му, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на държавния глава в социалната мрежа "Фейсбук".

"Краят на войната трябва да бъде справедлив и съм благодарен на всички, които сега са с Украйна, с нашия народ, в името на мира в Украйна, който защитава жизненоважните интереси за сигурност на нашите европейски народи", подчерта Зеленски.

Според него Украйна оценява и напълно подкрепя изявлението на френския и финландския президент Еманюел Макрон и Александер Стуб, германския канцлер Фридрих Мерц, на премиерите на Италия, Великобритания и Полша Джорджа Мелони, Киър Стармър, Доналд Туск, както и на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно мира за Украйна.

По-рано водещите европейски лидери изразиха в съвместна декларация убеждението си, че "само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация" може да сложи край на войната между Украйна и Русия и подчертаха, че продължават да следват принципа, че международните граници не трябва да бъдат променяни със сила. Декларацията е публикувана преди предстоящата в петък среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

/ЛМ/

Свързани новини

10.08.2025 05:44

Тръмп е готов да се срещне с Путин и Зеленски в Аляска, но се планира двустранна среща, заяви Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.
10.08.2025 02:58

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, за да се сложи край на войната в Украйна

Водещи европейски лидери изразиха в съвместна декларация убеждението си, че "само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация" може да сложи край на войната между Украйна и Русия и подчертаха, че
10.08.2025 01:47

Преговорите за мир са възможни само с участието на Украйна и без признаване на окупацията, заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент

Преговорите за траен мир са възможни само с участието на Украйна, при зачитане на нейния суверенитет и без признаване на окупацията, предаде Укринформ, като цитира изявление на  Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския президент
10.08.2025 00:43

Стармър и Макрон се ангажираха с постигането на справедлив и траен мир в Украйна

Британският премиер Кир Стармър и френският президент Еманюел Макрон се ангажираха да постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, предаде Ройтерс, като цитира говорител на британското правителство, в момент когато американският президент Доналд

Към 11:37 на 10.08.2025

