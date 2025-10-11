Равенство между България и Турция след първото полувреме на Световната квалификация по футбол в София

България и Турция играят при равен резултат 1:1 в среща от група "Е" на Световните квалификации по футбол. Попаденията през първото полувреме паднаха само в рамките на две минути, като най-напред Арда Гюлер откри. В 13-ата минута обаче Радослав Кирилов изравни и с помощта на рикошет, като това е първи гол на България в тази кампания. Преди това "лъвовете" отстъпиха с по 0:3 през септември на Испания и Грузия, а Турция се наложи с 3:2 над Грузия и беше съкрушена с 0:6 от Испания.

Мачът е първи за новия национален селекционер Александър Димитров, а халфът на Славия Кристиян Стоянов също направи дебют. Стоянов зае мястото на смятания за втори капитан на тима Илия Груев, който днес започна от пейката.

Двата отбора се срещат за 23-и път в исторически план, като до днес България има девет победи, шест срещи са завършили наравно. Турските победи са седем, а последният български успех датира от 2005-а година - 3:1 в контролна среща в София.

Централният защитник на Специя (Италия) Петко Христов се завърна в отбора за първи път от месец март 2024-а година, след като предишният треньор на България Илиан Илиев не разчиташе на него.

Турците взеха инициативата от самото начало и първата ситуация за тях се откри в 8-ата минута, когато Оркун Кьокчу получи от Огюз Айдън, а техничният му удар кацна върху горната греда и излезе в аут. И само три минути по-късно гостите откриха резултата чрез Арда Гюлер, който направи двойно подаване с Хакан Чалханоглу, елиминира лесно Християн Петров и прокара топката под вратаря Митов. За Гюлер това е първо попадение в Световните квалификации.

Но само две минути по-късно българите изравниха чрез Радослав Кирилов. Кирил Десподов проби от дясно и центрира, а Ферди Кадъоглу се подхлъзна и позволи на Кирилов да вземе топката. Крилото на Левски стреля, топката рикошира в лицето на Кадъоглу и подлъга вратаря Угурджан Чакър, за да влезе в мрежата му. Попадението на Кирилов е първо за България в тези Световни квалификации.

След това турците продължиха да държат повече топката, но в 28-ата минута българският голмайстор Кирилов получи далечен пас отляво. Той овладя топката, направи финт и стреля с десния си крак, но на сантиметри от турската врата.

Гостите отговориха с атака в 35-ата минута, но Андриан Краев изчисти топката в наказателното поле. Получи се обаче опасен рикошет, но българската защита оцеля. В 40-ата минута стражът на България Димитър Митов беше подложен истински обстрел от Чалханоглу, но се справи.