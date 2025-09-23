Лудогорец ще се опита да спечели точки в Швеция срещу Малмьо, заяви техническият директор на шампионите Козмин Моци

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци се надява българският шампион да спечели поне една точка от гостуването си на Малмьо в основната фаза на Лига Европа.

"Надявам се да започнем добре. В новия формат всяка точка е важна. Дано вземем нещо още от първия мач. Знаем, че ни чака тежък двубой срещу много добър съперник. Вярвам много на нашите момчета. Вярвам, че може да се върнем от Швеция с точка или три. В този момент разполагаме с доста добри футболисти. Миналата година беше малко по-различна, защото форматът на турнира беше нов. Нашите момчета вече имат опит в това състезание. Съставите на Лудогорец и Малмьо са различни в сравнение с преди 4 години. Малмьо е добър и стабилен отбор, няма да ни бъде лесно. Нормално е да има желание за реванш, но преди 4 години ни липсваше късмет срещу тях. Надявам се да тръгнем с точка или точки. С една победа може да се качиш с 5-6 места в класирането, всяка една точка е много важна", заяви румънецът пред медиите на летище Варна преди заминаване за Швеция.

Двубоят между Лудогорец с Малмьо е на 24 септември от 22:00 часа. През август 2021 година шведите отстраниха отбора от Разград в Шампионската лига след общ резултат 3:2.