Локомотив (Горна Оряховица) спечели традиционния турнир по хандбал "Тодор Хънков" в Бургас

Шампионът на България по хандбал за мъже Локомотив (Горна Оряховица) спечели 11-ото издание на турнир “Тодор Хънков” в Бургас.

"Железничарите" триумфираха за трета поредна година в надпреварата след победа на финала над Осъм (Ловеч) с 26:19.

В надпреварата участваха още носителят на купата на България за изминалия сезон 2024/2025 Фрегата (Бургас), Чардафон (Габрово), Пирин 64 (Гоце Делчев) и Добруджа (Добрич).

Състезанието беше последна по-сериозна проверка преди началото на кампанията в "А" РХГ на 27 септември. Локомотивци ще започнат защитата на титлата си с гостуване на Добруджа, а останалите четири мача от първия кръг на шампионата са Фрегата - Пирин 64, НСА - Левски, Шумен 61 - Спартак (Варна), както и Осъм - Чардафон, които ще играят на 28 септември.



Раховец 2008 (Горна Оряховица) , който загуби всичките си 20 мача в елита и завърши на последното място в класирането през миналия сезон, през 2025/2026 няма да участва в първенството на най-добрите.

