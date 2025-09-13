Антони Марсиал премина в Монтерей от Мексико

Атони Марсиал ще играе заедно със Серхио Рамос в мексиканския Монтерей. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед подписа договор с клуба за 2 години с опцията за продължаването с още една.

През последния сезон 29-годишният французин игра за АЕК, където отбеляза 7 гола в 19 мача от гръцкото първенство.

Гръцкият тим отреагира веднага със светкавичен входящ трансфер. Гръцкият гранд привлече под наем от Бешикташ халфа Жоао Марио. Договорът на 32-годишния португалец е до края на сезона.

От началото на настоящата кампания Жоао Марио изигра 3 мача и вкара 1 гол във всички турнири.