Боян Денчев
Антони Марсиал премина в Монтерей от Мексико
снимка: АР, Jon Super
Атина,  
13.09.2025 09:11
 (БТА)

Атони Марсиал ще играе заедно със Серхио Рамос в мексиканския Монтерей. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед подписа договор с клуба за 2 години с опцията за продължаването с още една.

През последния сезон 29-годишният французин игра за АЕК, където отбеляза 7 гола в 19 мача от гръцкото първенство.

Гръцкият тим отреагира веднага със светкавичен входящ трансфер. Гръцкият гранд привлече под наем от Бешикташ халфа Жоао Марио. Договорът на 32-годишния португалец е до края на сезона. 

От началото на настоящата кампания Жоао Марио изигра 3 мача и вкара 1 гол във всички турнири.

/БД/

