Антоанета Стефанова остава в челото на класирането при жените на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ след реми с Катерина Лагно

Бившата световна шампионка Антоанета Стефанова остава в челните позиции при жените на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд и след седмия кръг.

Българката, която все още не познава вкуса на загубата, направи реми с белите фигури с рускинята Катерина Лагно. Партията продължи само 26 хода, но бе много интересна, тъй като бившата европейска шампионка Лагно на два пъти жертваше качество, за да води атака, но Стефанова успя да отрази натиска и да направи трикратно повторение на позицията.

Така с 5 точки Стефанова е трета в класирането, като пред нея са само Лагно с 5,5 точки и индийката Рамешбабу Вайшали, която е лидер с 6 пункта.

Другата българка в турнира Нургюл Салимова също завърши реми. С черните фигури тя раздели точката с друга рускиня - Полина Шувалова. Партията между двете бе напълно равностойна и нейният завършек след 42 хода бе логичен.

След този резултат Салимова има 3,5 точки и е сред първите 25 в класирането.

При мъжете Иван Чепаринов инкасира първо поражение от началото на турнира. След 52 хода игра с черните фигури той отстъпи пред унгареца Ричард Рапорт. Чепаринов имаше много добра позиция до 31-вия ход, но след това направи две последователни грешки, които дадоха решително предимство на Рапорт.

След поражението Чепаринов остава с 3,5 точки в актива. Начело с по 5,5 точки са германецът Матиас Блубаум и индиецът Нихал Сарин.