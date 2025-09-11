Подробно търсене

Двукратният олимпийски шампион Абдулрашид Садулаев ще пропусне Световното първенство по борба в Загреб

Ива Кръстева
Двукратният олимпийски шампион Абдулрашид Садулаев ще пропусне Световното първенство по борба в Загреб
Двукратният олимпийски шампион Абдулрашид Садулаев ще пропусне Световното първенство по борба в Загреб
снимка: Ивайло Георгиев, БТА архив
Москва,  
11.09.2025 10:31
 (БТА)

Двукратният олимпийски шампион по свободна борба Абдулрашид Садулаев (Русия) няма да участват на Световното първенство в Загреб (Хърватия), съобщиха от United World Wrestling.

Садулаев ще бъде заменен в категория до 97 килограма от Магомед Курбанов. По-рано президентът на Руската федерация по борба Михаил Мамиашвили заяви пред ТАСС, че Садулаев е имал проблеми с визата.

29-годишният руснак шесткратен световен шампион, четирикратен европейски и седемкратен национален шампион. Садулаев не успя да участва и на миналогодишното Световно първенство в Румъния, след като му беше отказано влизане на летището в Букурещ. Борецът не получи и виза за тазгодишното Европейско първенство в Братислава, където също беше заменен от Курбанов, който спечели бронзов медал.

Световното първенство по борба в Загреб ще се проведе от 13 до 21 септември. 

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:41 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация