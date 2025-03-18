Пълни резултати от анкетата “Футболист на годината 2024“

Българската асоциация на спортните журналисти (БАСЖ) оповести и окончателните, пълни резултати от 64-ата анкета "Футболист на годината“. Гласуваха общо 97 спортни журналисти от цялата страна, които избираха топ 3 на българския футбол, а също така най-добрите треньори, най-добрите млади таланти. Традиционно се гласува и за най-добрите състезатели в българската efbet Лига по постове, както и за номер 1 в женския футбол.

Организаторите традиционно връчват и специални награди, като една от тях е за проявени мъжество и характер, носеща името на легендарния защитник Трифон Иванов и наричана "Лъвско сърце".

ФУТБОЛИСТ номер 1 за 2024-а година:

Място Име/Клуб Точки

1. Кирил Десподов (ПАОК, Гърция) - 222 2. Илия Груев (Лийдс, Англия) – 158 3. Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия) – 84 4. Ивелин Попов (Ботев Пловдив) – 37 5. Ахмед Ахмедов (Спартак Варна и Шимицу, Япония) – 23 Ивайло Чочев (Лудогорец Разград) – 23 7. Филип Кръстев (Цволе, Нидерландия) – 8 8. Петко Христов (Специя, Италия) – 7 9. Валентин Антов (Кремонезе, Италия) – 5 10. Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния) – 4 11. Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия, Кипър) – 3 12. Александър Колев (Левски) - 2 Виктор Попов (Черно море) – 2 Радослав Кирилов (ЦСКА 1948) – 2 15. Пламен Андреев (Левски и Фейенорд, Нидерландия) – 1 Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия) – 1

ТРЕНЬОР номер 1 за 2024 година

Място Име/Клуб Точки

1. Станимир Стоилов (Гьозтепе, Турция) – 254 2. Илиан Илиев (България и Черно море) – 213 3. Александър Тунчев (Арда Кърджали) - 28 4. Станислав Генчев (Левски) – 26 5. Александър Томаш (Локомотив Пд, Спартак Вн и ЦСКА-София) - 21 6. Георги Дерменджиев (Лудогорец) – 11 7. Радостин Александров (Табор Сежана, Словения) – 7 8. Николай Митов (Септември Сф) – 4 Петър Гайдаров (Байерн Мюнхен U19, Германия) – 4 Саид Ибраимов (Астана, Казахстан) – 4 11. Валентин Илиев (ЦСКА 1948) – 2 Ясен Петров (Цъндао Хайню, Китай) – 2 13. Александър Димитров (младежки отбор на България) - 1 Георги Чиликов (Дунав Русе) – 1 Георги Донков (национален отбор-помощник) – 1 Николай Киров (Арда и Спартак Варна) - 1 Силвия Радойска (национален отбор-жени) - 1 Танчо Калпаков (Марек и Монтана) - 1

Най-добри футболисти в Първа Професионална Лига на отделните постове:

Най-добър вратар:

Име/клуб Гласове

1. Серджио Падт (Лудогорец) - 25 2. Густаво Бусато (ЦСКА-София) – 24 3. Пламен Илиев (Черно море) – 13 4. Ханс-Кристиан Бернат (Ботев Пловдив) – 11 5. Артур Мота (Берое) – 6 6. Мартин Величков (Спартак Варна) – 5 7. Иван Дюлгеров (Черно море и ЦСКА-София) – 4 8. Пламен Андреев (Левски и Фейенорд) – 4 9. Хенрик Бонман (Лудогорец) – 2 10. Димитър Шейтанов (Септември Сф) – 1 11. Петър Маринов (ЦСКА 1948) - 1 12. Светослав Вуцов (Славия) – 1

Най-добър защитник:

Име/клуб Гласове

1. Кристиан Димитров (Левски) - 20 2. Диниш Алмейда (Лудогорец) – 16 3. Вендерсон Цунами (Левски) – 12 4. Франсиско Сон (Лудогорец) – 12 5. Живко Атанасов (Черно море) – 7 6. Виктор Попов (Черно море) – 6 7. Антоан Конте (Ботев Пловдив) – 6 8. Аслак фон Витри (Лудогорец) – 4 9. Константинос Балоянис (Ботев Пловдив) – 4 10. Християн Петров (ЦСКА-София) – 4 11. Оливие Вердон (Лудогорец) – 3 12. Влатко Дробаров (Черно море) – 1 . Николай Минков (Ботев Пловдив) – 1 . Лумбард Делова (ЦСКА-София) - 1

Най-добър полузащитник:

Име/клуб Гласове 1. Ивелин Попов (Ботев Пловдив) – 37 2. Якуб Пьотровски (Лудогорец) – 23 3. Ивайло Чочев (Лудогорец) – 16 4. Джеймс Ето'о (Ботев Пловдив и ЦСКА-София) – 9 5. Васил Панайотов (Черно море) – 3 6. Педро Нареси (Лудогорец) – 3 7. Марселино Кареасо (ЦСКА-София) – 2 8. Марин Петков (Левски) – 1 . Руан Круз (Лудогорец) – 1 . Иван Минчев (Славия) – 1 . Станислав Шопов (ЦСКА-София) - 1

Най-добър нападател

Име/клуб Гласове 1. Ахмед Ахмедов (Спартак Варна) – 38 2. Годуин Коялипу (ЦСКА-София) – 22 3. Руан Круз (Лудогорец) - 13 4. Александър Колев (Левски) – 10 5. Леандро Годой (Берое) - 5 6. Рик Джонатан (Лудогорец) - 4 7. Квадво Дуа (Лудогорец) – 2 8. Радослав Кирилов (ЦСКА 1948) – 1 9. Марин Петков (Левски) – 1 . Матиас Тисера (Лудогорец) - 1

Най-добър чужденец:

Име/клуб Гласове 1. Годуин Коялипу (ЦСКА-София) – 21 2. Якуб Пьотровски (Лудогорец) – 21 3. Рик Джонатан (Лудогорец) – 18 4. Руан Круз (Лудогорец) – 16 5. Джеймс Ето'о (ЦСКА-София) – 5 6. Квадво Дуа (Лудогорец) - 4 7. Леандро Годой (Берое) – 4 8. Вендерсон Цунами (Левски) - 3 9. Франсиско Сон (Лудогорец) – 1 10. Диниш Алмейда (Лудогорец) – 1 . Мазир Сула (Черно море) - 1 . Педро Нареси (Лудогорец) – 1 . Матиас Тисера (Лудогорец) – 1

Най-прогресиращ млад състезател в българския футбол:

Име/клуб Гласове 1. Пламен Андреев (Левски) – 19 2. Марин Петков (Левски) – 18 3. Марто Бойчев (ЦСКА 1948) - 13 4. Михаил Полендаков (Септември Сф) – 11 5. Борислав Рупанов (Септември Сф) – 9 6. Теодор Иванов (ЦСКА 1948) – 6 7. Станислав Шопов (ЦСКА-София) – 5 8. Християн Петров (ЦСКА-София) – 4 9. Мартин Георгиев (Славия) – 1 10. Илиан Антонов (ЦСКА-София) – 1 11. Росен Божинов (ЦСКА 1948) – 1 . Преслав Бачев (Левски) – 1 . Петко Панайотов (ЦСКА-София) - 1 . Димитър Папазов (Ботев Пд и Болоня) – 1 . Александър Андреев (Септември и Жирона) – 1 . Атанас Чернев (Ботев Пловдив) – 1 . Борис Димитров (ЦСКА 1948) – 1 . Мартин Георгиев (Славия) – 1 . Никола Илиев (Ботев Пловдив) – 1 . Чунг Нгуен До (Славия) - 1





Най-красив гол в България за 2024 година:

Красимир Станоев (Локомотив София)

Женски футбол:

Име/клуб Гласове 1. Евдокия Попадинова (Бризбейн, Австралия) – 47 2. Лора Петрова (Чезена, Италия) – 22 3. Симона Петкова (Тун, Швейцария) – 11 4. Полина Ръсина (НСА) - 7 . Николета Бойчева (Фарул, Румъния) – 7 6. Александра Янева (Сион, Швейцария) – 1 . Ивана Найденова (Верона, Италия) - 1 . Моника Балиова (Спортика Бл) – 1

Футболист номер 1 в минифутбола за 2024-а година:

Илия Петков (Вила Марк)

Треньор на годината в минифутбола:

Нено Георгиев (Вила Марк)

Награда "Лъвско сърце - Трифон Иванов“

Илиан Антонов (ЦСКА-София)

Специална награда на церемонията "Футболист на годината - "НАСЛЕДСТВО“

За екипа, създал филма „Гунди – легенда за любовта“