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Футболист на годината 2024

Пълни резултати от анкетата “Футболист на годината 2024“

Атанас Василев
Пълни резултати от анкетата “Футболист на годината 2024“
Пълни резултати от анкетата “Футболист на годината 2024“
Всички призьори в 64-ата анкета „Футболист на годината“ на официална церемония в Hyatt Regency Sofia. Снимка: Милена Стойкова (ПК)
София,  
18.03.2025 00:19
 (БТА)

Българската асоциация на спортните журналисти (БАСЖ) оповести и окончателните, пълни резултати от 64-ата анкета "Футболист на годината“. Гласуваха общо 97 спортни журналисти от цялата страна, които избираха топ 3 на българския футбол, а също така най-добрите треньори, най-добрите млади таланти. Традиционно се гласува и за най-добрите състезатели в българската efbet Лига по постове, както и за номер 1 в женския футбол.

Организаторите традиционно връчват и специални награди, като една от тях е за проявени мъжество и характер, носеща името на легендарния защитник Трифон Иванов и наричана "Лъвско сърце".

ФУТБОЛИСТ номер 1 за 2024-а година:

Място            Име/Клуб                 Точки

1. Кирил Десподов (ПАОК, Гърция)      - 222
2. Илия Груев (Лийдс, Англия)         – 158
3. Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия) – 84
4. Ивелин Попов (Ботев Пловдив)        – 37
5. Ахмед Ахмедов (Спартак Варна и Шимицу, Япония) – 23
   Ивайло Чочев (Лудогорец Разград)    – 23
7. Филип Кръстев (Цволе, Нидерландия)  – 8
8. Петко Христов (Специя, Италия)      – 7
9. Валентин Антов (Кремонезе, Италия)  – 5
10. Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния) – 4
11. Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия, Кипър) – 3
12. Александър Колев (Левски)         - 2
    Виктор Попов (Черно море)         – 2
    Радослав Кирилов (ЦСКА 1948)      – 2
15. Пламен Андреев (Левски и Фейенорд, Нидерландия) – 1
    Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия) – 1

ТРЕНЬОР номер 1 за 2024 година

Място            Име/Клуб                 Точки

1. Станимир Стоилов (Гьозтепе, Турция)   – 254
2. Илиан Илиев (България и Черно море)   – 213
3. Александър Тунчев (Арда Кърджали)     - 28
4. Станислав Генчев (Левски)             – 26
5. Александър Томаш (Локомотив Пд, Спартак Вн и ЦСКА-София) - 21
6. Георги Дерменджиев (Лудогорец)         – 11
7. Радостин Александров (Табор Сежана, Словения) – 7
8. Николай Митов (Септември Сф)           – 4
   Петър Гайдаров (Байерн Мюнхен U19, Германия) – 4
   Саид Ибраимов (Астана, Казахстан)      – 4
11. Валентин Илиев (ЦСКА 1948)            – 2
   Ясен Петров (Цъндао Хайню, Китай)      – 2
13. Александър Димитров (младежки отбор на България) - 1
   Георги Чиликов (Дунав Русе)            – 1
   Георги Донков (национален отбор-помощник) – 1
   Николай Киров (Арда и Спартак Варна)  - 1
   Силвия Радойска (национален отбор-жени) - 1
   Танчо Калпаков (Марек и Монтана)      - 1

Най-добри футболисти в Първа Професионална Лига на отделните постове:

Най-добър вратар:

    Име/клуб              Гласове
1. Серджио Падт (Лудогорец)      - 25
2. Густаво Бусато (ЦСКА-София)   – 24
3. Пламен Илиев (Черно море)     – 13
4. Ханс-Кристиан Бернат (Ботев Пловдив) – 11
5. Артур Мота (Берое)             – 6
6. Мартин Величков (Спартак Варна) – 5
7. Иван Дюлгеров (Черно море и ЦСКА-София) – 4
8. Пламен Андреев (Левски и Фейенорд) – 4
9. Хенрик Бонман (Лудогорец)        – 2
10. Димитър Шейтанов (Септември Сф) – 1
11. Петър Маринов (ЦСКА 1948)       - 1
12. Светослав Вуцов (Славия)        – 1

 Най-добър защитник:

    Име/клуб              Гласове
1. Кристиан Димитров (Левски)   - 20
2. Диниш Алмейда (Лудогорец)    – 16
3. Вендерсон Цунами (Левски)    – 12
4. Франсиско Сон (Лудогорец)    – 12
5. Живко Атанасов (Черно море)  – 7
6. Виктор Попов (Черно море)    – 6
7. Антоан Конте (Ботев Пловдив) – 6
8. Аслак фон Витри (Лудогорец)  – 4
9. Константинос Балоянис (Ботев Пловдив) – 4
10. Християн Петров (ЦСКА-София) – 4
11. Оливие Вердон (Лудогорец)    – 3
12. Влатко Дробаров (Черно море) – 1
  . Николай Минков (Ботев Пловдив) – 1
  . Лумбард Делова (ЦСКА-София)  - 1

Най-добър полузащитник:

   Име/клуб                Гласове
1. Ивелин Попов (Ботев Пловдив)    – 37
2. Якуб Пьотровски (Лудогорец)     – 23
3. Ивайло Чочев (Лудогорец)        – 16
4. Джеймс Ето'о (Ботев Пловдив и ЦСКА-София) – 9
5. Васил Панайотов (Черно море)    – 3
6. Педро Нареси (Лудогорец)        – 3
7. Марселино Кареасо (ЦСКА-София)  – 2
8. Марин Петков (Левски)           – 1
 . Руан Круз (Лудогорец)           – 1
 . Иван Минчев (Славия)            – 1
 . Станислав Шопов (ЦСКА-София)    - 1

Най-добър нападател

Име/клуб                 Гласове
1. Ахмед Ахмедов (Спартак Варна) – 38
2. Годуин Коялипу (ЦСКА-София)   – 22
3. Руан Круз (Лудогорец)         - 13
4. Александър Колев (Левски)     – 10
5. Леандро Годой (Берое)         - 5
6. Рик Джонатан (Лудогорец)      - 4
7. Квадво Дуа (Лудогорец)        – 2
8. Радослав Кирилов (ЦСКА 1948)  – 1
9. Марин Петков (Левски)         – 1
 . Матиас Тисера (Лудогорец)     - 1

Най-добър чужденец:

   Име/клуб                Гласове
1. Годуин Коялипу (ЦСКА-София) – 21
2. Якуб Пьотровски (Лудогорец) – 21
3. Рик Джонатан (Лудогорец)    – 18
4. Руан Круз (Лудогорец)       – 16
5. Джеймс Ето'о (ЦСКА-София)   – 5
6. Квадво Дуа (Лудогорец)      - 4
7. Леандро Годой (Берое)       – 4
8. Вендерсон Цунами (Левски)   - 3
9. Франсиско Сон (Лудогорец)   – 1
10. Диниш Алмейда (Лудогорец)  – 1
  . Мазир Сула (Черно море)    - 1
  . Педро Нареси (Лудогорец)   – 1
  . Матиас Тисера (Лудогорец)  – 1

Най-прогресиращ млад състезател в българския футбол:

 Име/клуб               Гласове 
1. Пламен Андреев (Левски)  – 19
2. Марин Петков (Левски)    – 18
3. Марто Бойчев (ЦСКА 1948) - 13
4. Михаил Полендаков (Септември Сф) – 11
5. Борислав Рупанов (Септември Сф) – 9
6. Теодор Иванов (ЦСКА 1948) – 6
7. Станислав Шопов (ЦСКА-София) – 5
8. Християн Петров (ЦСКА-София) – 4
9. Мартин Георгиев (Славия)  – 1
10. Илиан Антонов (ЦСКА-София) – 1
11. Росен Божинов (ЦСКА 1948) – 1
  . Преслав Бачев (Левски)    – 1
  . Петко Панайотов (ЦСКА-София) - 1
  . Димитър Папазов (Ботев Пд и Болоня) – 1
  . Александър Андреев (Септември и Жирона) – 1
  . Атанас Чернев (Ботев Пловдив) – 1
  . Борис Димитров (ЦСКА 1948)  – 1
  . Мартин Георгиев (Славия)    – 1
  . Никола Илиев (Ботев Пловдив) – 1
  . Чунг Нгуен До (Славия)      - 1

Най-красив гол в България за 2024 година: 

Красимир Станоев (Локомотив София)

Женски футбол:

 Име/клуб               Гласове  
1. Евдокия Попадинова (Бризбейн, Австралия) – 47
2. Лора Петрова (Чезена, Италия) – 22
3. Симона Петкова (Тун, Швейцария) – 11
4. Полина Ръсина (НСА) - 7
 . Николета Бойчева (Фарул, Румъния) – 7
6. Александра Янева (Сион, Швейцария) – 1
 . Ивана Найденова (Верона, Италия) - 1
 . Моника Балиова (Спортика Бл) – 1

Футболист номер 1 в минифутбола за 2024-а година:

 Илия Петков (Вила Марк)

Треньор на годината в минифутбола:

Нено Георгиев (Вила Марк)

 

Награда "Лъвско сърце - Трифон Иванов“

Илиан Антонов (ЦСКА-София)

 

Специална награда на церемонията "Футболист на годината - "НАСЛЕДСТВО“

За екипа, създал филма „Гунди – легенда за любовта“

/АВ/

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