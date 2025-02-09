Левски нанесе първа загуба на Лудогорец в първенството и излезе на второ място

Треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич джентълменски призна превъзходството на Левски след първата загуба на отбора си в първенството, която дойде в 20-ия кръг. "Поздравявам Левски за победата. Те бяха по-силни от нас и заслужиха успеха. В нито един