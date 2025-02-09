Левски нанесе първа загуба на Лудогорец в първенството и излезе на второ място

Първенство на България по футбол, мачове от XX кръг на Първа лига:
Левски - Лудогорец - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Джавад Ел Джемили 34, 2:0 Евертон Бала 62, 2:1 Оливие Вердон 90+3-дузпа
ЦСКА 1948 - Локомотив София - 1:4 (0:3)
голмайстори: 0:1 Октавио 1, 0:2 Анте Аралица 19, 0:3 Анте Аралица 44, 1:3 Талис 55 (дузпа), 1:4 Спас Делев 60
Ботев (Пловдив) - Хебър - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Янис Карабельов 32-автогол, 1:1 Самуел Акере 45
в понеделник:
Берое - Крумовград
от събота:
Септември (София) - Ботев (Враца) - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ксандро Шенк 23, 1:1 Куентин Бена 46, 1:2 Евертон Потигуар 50, 2:2 Борислав Рупанов 75
червен картон: 90 Асен Чандъров (Септември)
Черно море - Локомотив (Пловдив) - 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Жулиен Лами 21, 0:2 Хуан Переа 23, 1:2 Мазир Сула 90+2
червен картон: Христо Иванов (Локомотив Пд) 75
Славия - ЦСКА - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Венцислав Керчев 63
от петък:
Арда - Спартак (Варна) - 2:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 10, 1:1 Антонио Вутов 17-дузпа, 1:2 Йоан Бауренски 72, 2:2 Давид Акинтола 81
временно класиране:
1. Лудогорец 20 17 2 1 44:8 53
2. Левски 20 14 1 5 37:15 43
3. Ботев (Пд) 20 13 2 5 23:15 41
4. Черно море 20 12 4 4 31:13 40
5. Арда 20 10 5 5 27:24 35
6. Спартак (Вн) 20 9 5 6 27:25 32
7. Берое 19 9 3 7 23:16 30
8. Славия 20 8 2 10 23:25 26
9. ЦСКА 20 7 5 8 25:22 26
10. ЦСКА 1948 20 4 9 7 23:30 21
11. Крумовград 19 5 5 9 12:19 20
12. Септември 20 6 2 12 19:31 20
13. Локомотив (Пд) 20 4 5 11 22:32 17
14. Локомотив (Сф) 20 4 5 11 16:34 17
15. Ботев (Вр) 20 3 4 13 17:42 13
16. Хебър 20 1 7 12 15:33 10
/ХБ/