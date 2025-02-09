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Левски нанесе първа загуба на Лудогорец в първенството и излезе на второ място

Христо Бонински
Левски нанесе първа загуба на Лудогорец в първенството и излезе на второ място
Левски нанесе първа загуба на Лудогорец в първенството и излезе на второ място
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ)
София,  
09.02.2025 19:20
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от XX кръг на Първа лига:

Левски - Лудогорец - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Джавад Ел Джемили 34, 2:0 Евертон Бала 62, 2:1 Оливие Вердон 90+3-дузпа

ЦСКА 1948 - Локомотив София - 1:4 (0:3)
голмайстори: 0:1 Октавио 1, 0:2 Анте Аралица 19, 0:3 Анте Аралица 44, 1:3 Талис 55 (дузпа), 1:4 Спас Делев 60

Ботев (Пловдив) - Хебър - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Янис Карабельов 32-автогол, 1:1 Самуел Акере 45

в понеделник:
Берое - Крумовград

от събота:
Септември (София) - Ботев (Враца) - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ксандро Шенк 23, 1:1 Куентин Бена 46, 1:2 Евертон Потигуар 50, 2:2 Борислав Рупанов 75
червен картон: 90 Асен Чандъров (Септември)

Черно море - Локомотив (Пловдив) - 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Жулиен Лами 21, 0:2 Хуан Переа 23, 1:2 Мазир Сула 90+2
червен картон: Христо Иванов (Локомотив Пд) 75

Славия - ЦСКА - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Венцислав Керчев 63

от петък:
Арда - Спартак (Варна) - 2:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 10, 1:1 Антонио Вутов 17-дузпа, 1:2 Йоан Бауренски 72, 2:2 Давид Акинтола 81

временно класиране:
1. Лудогорец        20  17  2   1   44:8    53
2. Левски           20  14  1   5   37:15   43
3. Ботев (Пд)       20  13  2   5   23:15   41
4. Черно море       20  12  4   4   31:13   40
5. Арда             20  10  5   5   27:24   35
6. Спартак (Вн)     20  9   5   6   27:25   32
7. Берое            19  9   3   7   23:16   30
8. Славия           20  8   2   10  23:25   26
9. ЦСКА             20  7   5   8   25:22   26
10. ЦСКА 1948       20  4   9   7   23:30   21
11. Крумовград      19  5   5   9   12:19   20
12. Септември       20  6   2   12  19:31   20
13. Локомотив (Пд)  20  4   5   11  22:32   17
14. Локомотив (Сф)  20  4   5   11  16:34   17
15. Ботев (Вр)      20  3   4   13  17:42   13
16. Хебър           20  1   7   12  15:33   10

/ХБ/

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