Победи за гостите в днешните мачове от 3-ия кръг на футболното първенство във Втора лига

Отборите на Спортист (Своге) и Локомотив (ГО) постигнаха първи победи през сезона във Втора лига и то извън дома. Тимът от Своге се наложи с 2:1 над втория отбор на ЦСКА, който сега влезе във второто ниво, но все още няма точка и заема последната 20-а позиция.

В поредното съседско дерби Янтра (Габрово) отново претърпя домакинско поражение – 0:2 от Локомотив (Горна Оряховица). Гостите имаха сериозния късмет да поведат с първия си гол в мача, а като цяло габровци отправиха 17 изстрела, но нито един в мрежата.



Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Втора лига: ЦСКА-София II - Спортист (Своге) - 1:2 Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)- 0:2 от събота: Фратрия (Варна) - Пирин (Благоевград) - 0:1 Несебър - Ловеч - 1:2 Спартак (Плевен) - Добруджа (Добрич) - 0:0 Беласица (Петрич) - Етър (Велико Търново) - 2:0 в понеделник: Струмска слава (Радомир) - Ботев II (Пловдив) Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе) във вторник: Миньор (Перник) - Марек (Дупница) Монтана - ЦСКА 1948 II 1. Пирин 3 2 1 0 3:1 7 точки 2. Дунав 2 2 0 0 7:2 6 3. Беласица 3 2 0 1 5:1 6 4. Лудогорец II 2 2 0 0 4:1 6 5. Ботев II 2 2 0 0 3:1 6 6. Ловеч 3 2 0 1 3:2 6 7. Добруджа 3 1 2 0 5:1 5 8. Монтана 2 1 1 0 3:0 4 9. Фратрия 3 1 1 1 2:2 4 10. Етър 3 1 1 1 3:4 4 11. Спортист 3 1 0 2 2:3 3 12. Спартак (Плевен) 3 1 1 1 3:5 4 13. Несебър 3 1 0 2 3:5 3 14. Локомотив (ГО) 3 1 0 2 2:6 3 15. Марек 2 0 2 0 1:1 2 16. Миньор 2 0 1 1 2:3 1 17. Янтра 3 0 1 2 3:5 1 18. Струмска слава 2 0 1 1 1:4 1 19. ЦСКА 1948 2 0 0 2 2:4 0 20. ЦСКА-София II 3 0 0 3 1:7 0