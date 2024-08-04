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Победи за гостите в днешните мачове от 3-ия кръг на футболното първенство във Втора лига

Атанас Василев
Победи за гостите в днешните мачове от 3-ия кръг на футболното първенство във Втора лига
Победи за гостите в днешните мачове от 3-ия кръг на футболното първенство във Втора лига
снимка: официална страница на Спортист (Своге)
София,  
04.08.2024 20:07
 (БТА)

Отборите на Спортист (Своге) и Локомотив (ГО) постигнаха първи победи през сезона във Втора лига и то извън дома. Тимът от Своге се наложи с 2:1 над втория отбор на ЦСКА, който сега влезе във второто ниво, но все още няма точка и заема последната 20-а позиция.

В поредното съседско дерби Янтра (Габрово) отново претърпя домакинско поражение – 0:2 от Локомотив (Горна Оряховица). Гостите имаха сериозния късмет да поведат с първия си гол в мача, а като цяло габровци отправиха 17 изстрела, но нито един в мрежата.


Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Втора лига:
ЦСКА-София II - Спортист (Своге)             - 1:2
Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)- 0:2

от събота:
Фратрия (Варна) - Пирин (Благоевград)       - 0:1
Несебър - Ловеч                             - 1:2
Спартак (Плевен) - Добруджа (Добрич)        - 0:0
Беласица (Петрич) - Етър (Велико Търново)   - 2:0

в понеделник: 
Струмска слава (Радомир) - Ботев II (Пловдив)
Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе)

във вторник:
Миньор (Перник) - Марек (Дупница)
Монтана - ЦСКА 1948 II 

1. Пирин                3  2 1 0  3:1   7 точки
2. Дунав                2  2 0 0  7:2   6
3. Беласица             3  2 0 1  5:1   6
4. Лудогорец II         2  2 0 0  4:1   6
5. Ботев II             2  2 0 0  3:1   6
6. Ловеч                3  2 0 1  3:2   6
7. Добруджа             3  1 2 0  5:1   5
8. Монтана              2  1 1 0  3:0   4
9. Фратрия              3  1 1 1  2:2   4 
10. Етър                3  1 1 1  3:4   4
11. Спортист            3  1 0 2  2:3   3
12. Спартак (Плевен)    3  1 1 1  3:5   4
13. Несебър             3  1 0 2  3:5   3
14. Локомотив (ГО)      3  1 0 2  2:6   3
15. Марек               2  0 2 0  1:1   2
16. Миньор              2  0 1 1  2:3   1
17. Янтра               3  0 1 2  3:5   1 
18. Струмска слава      2  0 1 1  1:4   1
19. ЦСКА 1948           2  0 0 2  2:4   0
20. ЦСКА-София II       3  0 0 3  1:7   0

/АВ/

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