Селекционерът Асен Николов събира юношеския национален отбор по баскетбол на България за лагер в Шумен

site.btaСелекционерът Асен Николов събира юношеския национален отбор по баскетбол на България за лагер в Шумен
Националният отбор на България по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст ще се събере за първи лагер тази година в Шумен, съобщиха от БФБаскетбол.
Селекционерът Асен Николов и помощниците му Янко Янков от Шумен и Веселин Веселинов от Хебър са поканили 15 момчета от български и чужди клубове за подготовка от 9 до 15 април.
В лагера са селектирани да се включат следните състезатели:
Стефан Михайлов - Балкан
Момчил Кадиев - Левски
Максим Бочев - Левски
Джереми - Джулиан Колев - Кикзибам,Германия
Иво Користилов - Балкан
Стоян Ганев - Дунав
Ради Глухчев - Колидж баскет, Италия
Кристиян Челенков - ЦСКА
Александър Гавалюгов - Балкан
Александър Жилев - БУБА баскет
Теодор Трифонов - Дунав
Иван Димитров - БУБА баскет
Димитър Стамов - Академик Пловдив
Кристиян Василев - Балкан
Георги Цеков - ЦСКА
/КМ/
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