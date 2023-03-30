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Селекционерът Асен Николов събира юношеския национален отбор по баскетбол на България за лагер в Шумен

Кремена Младенова
Селекционерът Асен Николов събира юношеския национален отбор по баскетбол на България за лагер в Шумен
Селекционерът Асен Николов събира юношеския национален отбор по баскетбол на България за лагер в Шумен
снимка: БТА
София,  
30.03.2023 12:16
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст ще се събере за първи лагер тази година в Шумен, съобщиха от БФБаскетбол.

Селекционерът Асен Николов и помощниците му Янко Янков от Шумен и Веселин Веселинов от Хебър са поканили 15 момчета от български и чужди клубове за подготовка от 9 до 15 април.

В лагера са селектирани да се включат следните състезатели:

Стефан Михайлов - Балкан
Момчил Кадиев - Левски
Максим Бочев - Левски
Джереми - Джулиан Колев - Кикзибам,Германия
Иво Користилов - Балкан
Стоян Ганев - Дунав  
Ради Глухчев  -  Колидж баскет, Италия
Кристиян Челенков - ЦСКА
Александър Гавалюгов - Балкан
Александър Жилев -  БУБА баскет
Теодор Трифонов  - Дунав
Иван Димитров - БУБА баскет
Димитър Стамов - Академик Пловдив
Кристиян Василев - Балкан
Георги Цеков - ЦСКА

/КМ/

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