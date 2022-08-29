Хъдсън-Одой лети за Германия за медицински прегледи и договор с Байер Леверкузен

Полузащитникът на Челси Калъм Хъдсън-Одой ще играе под наем в Байер Леверкузен през този сезон, съобщиха британските медии. Двата клуба са постигнали споразумение, като днес 21-годишният халф лети за Герамния за медицински прегледи и подпис с Леверкузен.

Договорът е до юни 2023 година, като в него няма опция за закупуване.



Хъдсън-Одой не получава достатъчно игрово време в Челси и затова поиска да напусне.