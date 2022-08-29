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Хъдсън-Одой лети за Германия за медицински прегледи и договор с Байер Леверкузен

Мирослав Димитров
Хъдсън-Одой лети за Германия за медицински прегледи и договор с Байер Леверкузен
Хъдсън-Одой лети за Германия за медицински прегледи и договор с Байер Леверкузен
снимка: АП
Лондон,  
29.08.2022 14:44
 (БТА)

Полузащитникът на Челси Калъм Хъдсън-Одой ще играе под наем в Байер Леверкузен през този сезон, съобщиха британските медии. Двата клуба са постигнали споразумение, като днес 21-годишният халф лети за Герамния за медицински прегледи и подпис с Леверкузен.

Договорът е до юни 2023 година, като в него няма опция за закупуване.
 
Хъдсън-Одой не получава достатъчно игрово време в Челси и затова поиска да напусне.

/МД/

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