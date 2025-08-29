Общинският съвет в Белоградчик ще гласува Общинския годишен план за социалните услуги през 2026 година на територията на общината

Общинският съвет в Белоградчик ще гласува за Общински годишен план за социалните услуги през 2026 година на територията на общината. Това е една от общо 15-те точки от дневния ред на днешното заседание, който е публикуван на интернет страницата на Община Белоградчик.

Очаква се на днешното заседание общинските съветници да дадат съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение за залесяване и възстановяване на горските територии по едноименната интервенция. В материалите за заседанието е посочено, че е обявен прием на проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 пред Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони към Министерство на земеделието и храните, при осигурено 100% финансиране. Допустими за подпомагане са дейности за залесяване на земеделски и неземеделски земи, възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и възстановяване на полезащитни горски пояси.

Предвижда се по време на заседанието да бъдат отменени две решения на ОбС, които са върнати от областния управител за ново обсъждане. Първото се отнася за имот, който следва да е публична общинска собственост, а неправилно е актуван като частна общинска собственост. Второто решение ще бъде отменено във връзка с това, че не е предвиден механизъм за намаляване на наемната цена на земи от Общинския поземлен фонд при форсмажорни обстоятелства. В конкретния случай то се отнася за претърпени щети от пожара в землището на село Граничак, който горя в средата на месец юли.

Общинските съветници ще гласуват корекция на поименните списъци за капиталови разходи за 2025 година и за поемане на краткосрочен общински дълг за реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в шест населени места в община Белоградчик. Промени в поименния списък за капиталови разходи се предвиждат във връзка с проект за реконструкция на градски парк и с изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк в местността Мемедалиното в землището на село Дъбравка.

Общинските съветници ще вземат решение за изплащане на процент от печалбата за 2024 г. на търговското дружество с общинско участие в капитала – аптека „Хигия” в град Белоградчик, в бюджета на Община Белоградчик.

Част от дневния ред на днешното заседание е утвърждаването на маломерни и слети паралелки в общинските училища в Община Белоградчик за учебната 2025-2026 година и тяхното дофинансиране. В материалите е уточнено, че са постъпили мотивирани искания от директорите на училищата, придружени със становища на Регионално управление на образованието – Видин, за броя на тези паралелки и на учениците в тях за предстоящата учебната година. Предложение за включването на Средно училище (СУ) „Христо Ботев” в град Белоградчик в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2025-2026 г. също е част от дневния ред на заседанието. Така ще се гарантира безплатен транспорт за общо 32 пътуващи ученици от населени места на територията на общината или от съседни общини, в които няма училище.