Общински годишен план за социалните услуги за 2026г. ще гласуват общинските съветници в Лозница. Това показва информацията, публикувана в официалния сайт на местната администрация.

Съветниците предстои да обсъдят документ относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейност на Общински съвет – Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2023 – 2027г.

В дневния ред на днешното заседание е и докладна записка относно актуализация на бюджета на община Лозница, инвестиционната програма и поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г.

Съветниците предстои да гласуват и документ относно трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и сгради, публична общинска собственост.

Общинските съветници ще обсъдят поемането на краткосрочен дълг от Община Лозница през 2025г.

В дневния ред на заседанието е включен документ относно кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

Съветниците ще обсъдят докладна записка относно отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, находящ се в село Веселина.

Последната точка от дневния ред включва разглеждане на молби постъпили до Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ, според информацията, публикувана в официалния сайт на местната администрация.