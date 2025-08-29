Отчети за взетите решения и изпълнението им от администрацията ще разглежда Общинският съвет в Ивайловград

Отчети за взетите решения от Общинския съвет за полугодието на 2025 година и изпълнението им от местната администрацията ще разглежда Общинският съвет в Ивайловград на своето шесто редовно заседание за годината. Проектът за дневен ред и материалите за сесията са публикувани на официалния сайт на общината.

Според докладните, органът на местното самоуправление е разгледал 124 документа от първи януари до 30 юни. Приети от тях са били 121. От тези 121 администрацията е изпълнила 118 влезли в сила решения, а три са в процес на изпълнение.

В проекта за дневен ред са включени шест точки. Една от тях е приемането на годишен план за социалните услуги в общината за следващата 2026 година. Съветниците ще дебатират още предложение за одобрение на броя и разпределението на таксиметровите автомобили, които могат да започнат работа на територията на общината, както и дневните и нощни тарифи за превоз. В момента няма издадени разрешителни за таксиметрови коли в община Ивайловград. Таксита в общината е имало навремето - преди повече от 16 години, каза за БТА кметът Диана Овчарова.

Общинските съветници също така ще гласуват дали на местния Дом за стари хора да бъде учредено право на безвъзмездно ползване на етаж от бившата болнична сграда, докато трае ремонтът на дома, който се помещава в същата постройка.