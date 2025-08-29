Информация за изпълнението на бюджета на Община Димово ще бъде представена на днешното заседание на Общинския съвет

Информация за изпълнението на бюджета на Община Димово към 30 юни 2025 година ще бъде представена на днешното редовно заседание на Общинския съвет, съгласно предварително обявения дневен ред. Ще бъде гласувана актуализация на утвърдения Разчет за финансиране на капиталовите разходи и на приходната и разходната част на бюджета на Общината. Точките от дневния ред и материалите към тях са достъпни на сайта на Община Димово.

Общинските съветници ще гласуват за приемането на Годишен план за социалните услуги, които ще се предоставят на територията на общината през 2026 година.

Детските градини и училищата в град Димово и селата Арчар и Гара Орешец ще бъдат предложени за включване в Списък на средищните, както и в Списък със защитените детски градини и училища за предстоящата учебна 2025-2026 г. По този начин ще се осигури достъп до учебния процес за децата от населени места в общината, където няма училища, както и за децата в задължителна предучилищна възраст.

Една от точките в дневния ред на днешното заседание предвижда да се гласува от Общинския съвет замяна на имот – частна общинска собственост в село Орешец, с имот – собственост на юридическо лице, във връзка с инвестиционно намерение. В материалите е уточнено, че се предвижда Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2025 година да бъде допълнена.

Заседанието ще започне в 13:00 часа с въпроси към кмета на Община Димово.