Общинските съветници във Върбица ще разгледат предложение за утвърждаване на маломерни и слети паралелки и групи в образователните заведения на територията на общината. В заседанието на Общинския съвет са включени пет точки и питания, е посочено в поканата за общинската сесия, публикувана на сайта на Община Върбица.

Общинските съветници ще се произнесат по докладна записка на кмета на Върбица Мердин Байрям за одобряване на оценка за урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, кв. 32 по плана на с. Маломир за продажба на построени сгради в същия на собственици (наследници).

На заседанието на Общинския съвет във Върбица ще бъде разгледано предложение за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план - план за регулация, в обхват урегулиран поземлен имот I, кв.30, по плана на село Бяла река.

Общинските съветници ще се произнесат по докладна записка на кмета на община Върбица за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план - план за регулация, в обхват урегулиран поземлен имот VII564 и съседните имоти в кв.3 и кв.1а, по плана на село Бяла река.

ОбС ще разгледа и предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в общината.

Общо осем точки бяха включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет във Върбица през месец юли т.г. През месец май Общинският съвет във Върбица гласува предложение за закриване от 1 юни на Детска градина „Мир“ в село Маломир и годишен финансов отчет на общинската фирма „Върбица транс“ ЕООД за 2024 г.