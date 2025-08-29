Подробно търсене

Областният кризисен щаб в Плевен се събира отново на заседание заради проблемите с водоснабдяването

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Снимка; БТА, архив
Плевен,  
29.08.2025 06:00
Областният кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен се събира отново на заседание по повод проблемите с водоснабдяването. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация – Плевен. 

Ще бъде докладвано за напредъка по изпълнение на набелязаните мерки в предходното заседание от отговорните институции - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Община Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав, както и от експертите на министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, и от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, представители на местни институции. 

Очаква се да бъде извършен анализ, като при необходимост ще се обсъдят и предприемат коригиращи действия или ще се идентифицират нови възможни мерки.

Заседанието ще бъде публично, а не както миналата седмица закрито за граждани и медии. То ще се състои в зала "Плевен" на областната управа. 

Както БТА писа, на вчерашното заседание на Общинския съвет в Плевен отново темата за водоснабдяването бе водеща при дискусиите. Повече от четири часа пред общинските съветници бяха изслушани експерти и граждани по въпроса за безводието в града и близките населени места. 

