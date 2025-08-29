Общински план за защита при бедствия ще обсъдят общинските съветници в Криводол

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
БТА, Заседание на Общински съвет Криводол Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова/архив
Криводол ,  
29.08.2025 06:30
 (БТА)

На редовно заседание на Общински съвет - Криводол ще бъде разгледан Общински план за защита при бедствия. Този документ и още девет докладни и предложения са публикувани в сайта на администрацията като част от предварителния дневен ред за сесията. 

В плана за защита при бедствия се определят опасностите и рисковете от бедствия, мерките за предотвратяване или намаляване на риска и за защита на населението, разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. В документа са разписани средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите, начинът на взаимодействие между съставните части на единната спасителна система, редът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и мерките за възстановяване след бедствия, е посочено в докладната на кмета Христо Доков. Към документите кметът е приложил и писмо от областна администрация, с което планът е съгласуван. 

На сесията ще бъдат обсъдени устройствени въпроси, ще се разгледат предложения за актуализиране на капиталовата програма и на програмата за управление на общински имоти. Заседанието започва в 9:30 ч. 

