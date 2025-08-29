Предложения за рефинансиране на безлихвен заем, преименуване на улица и приемане отчети на дружества ще разгледат общинските съветници на Благоевград на свое редовно заседание, което ще се проведе днес от 9:30 часа в зала „22 септември“.

Сред точките, залегнали в дневния ред, е приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друго отчетна информация за 2024 година. Изпълнението на бюджета за миналата година беше разгледано на обществено обсъждане по-рано този месец.

Сред точките е предложението от кмета на Благоевград Методи Байкушев относно рефинансиране на непогасена част от безлихвен заем, поет през 2023 година, чрез нов безлихвен заем от централния бюджет.

Днес общинските съветници ще разгледат и предложение за преименуване на улица „Промишлена“, която в момента се изгражда.

Сред останалите точки са: предложение за кандидатстване за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за изграждане на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги; обезпечаване на стойността на предоставено от Министерство на младежта и спорта финансово подпомагане за проект за ремонт и обновяване на залите за хандбал и гимнастика в спортен комплекс „Пирин“ и за проект за ремонт и обновяване на лекоатлетическата писта в спортния комплекс.

На днешната сесия общинските съветници ще разгледат и предложения за приемане на годишен финансов отчет за 2024 г. на общински дружества.

В дневния ред на Общински съвет – Благоевград за днешното заседание са залегнали 75 точки.