Международният фестивал Art realm con ще се състои за първи път във Варна

Международният фестивал Art realm con ще се състои във Варна на 29 и 30 август, съобщава се на интернет страницата на организаторите. Той ще предложи лекции, дискусии и работилници в сферата на дигиталните и традиционни изкуства в хотел „Черно море“ в града.

Както БТА писа, събитието е наследник на фестивала за дигитални изкуства Futuro Varna. Насочено е към художници, които работят в областта на дигиталните и традиционни изкуства, дизайнери, аниматори, промоутъри на съвременно изкуство, преподаватели по изкуствата, създатели и производители на компютърни игри, ученици от професионални художествени паралелки.

Форумът включва лекции, изложение, работилници, изложбен панел с индивидуални представяния на творчески проекти в новите медии. В първия ден ще участват артистите Диана Нанева, Марк Молнар, Петър Лазаров, Алфонсо дела Торе, Пабло Карпио, Спиридон Гианакис, Паулин Фос, Мирослав Петров. Във втория ден гости ще бъдат Олександра Фастовец, Дарек Заброцки, Николай Станев, Любомир Сергеев, Еди Бенун, Михал Кус.

В творческото пространство на фестивала посетителите могат да рисуват и моделират, както и да изпробват виртуална реалност. Желаещите ще имат възможност на форума да получат персонален съвет и насоки как да надградят уменията си. Професионалните артисти ще демонстрират работен процес и полезни техники.

Събитието се организира с подкрепата на Фонд „Култура“ на Община Варна, откъдето предоставят 79 хиляди лева за инициативата.