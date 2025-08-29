Общинският съвет в Летница ще разгледа отчета за командировъчните разходи на кмета и на председателя на съвета за второто тримесечие. Вносител е кметът на Общината д-р Красимир Джонев.

В докладната си той припомня, че според Наредбата за командировките в страната председателите на общинските съвети и кметовете на общини отчитат разходите за пътувания в страната, изплатени въз основа на представени документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган.

През второто тримесечие на 2025 г. съгласно приложените справки, кметът има отчетени разходи за командировки в размер на 240 лв., а председателят на Общинския съвет Андрей Моврадинов – 20 лв.

На заседанието ще бъде разгледано и предложение за формиране на една маломерна смесена група с минимум шест деца в село Горско Сливово – изнесена група на детска градина „Ирина Бачо Кирова” в Летница, за учебната 2025/2026 година, която е единствена за населеното място, без допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес.

Част от дневния ред е и откриване на процедура по финансово оздравяване на Община Летница. Председателят на Общинския съвет Андрей Моврадинов отправя предложение да не се открива такава процедура, тъй като направените анализи показват, че Община Летница спазва финансовата дисциплина, работи по събиране на данъците върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Общината е финансово устойчива и с получаването на трансферите по споразуменията с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще запази финансовата си стабилност, се посочва в докладната му.