Подробно търсене

Съветниците в община Каварна ще обсъдят актуализация на бюджета за 2025 година на редовно заседание

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
Съветниците в община Каварна ще обсъдят актуализация на бюджета за 2025 година на редовно заседание
Съветниците в община Каварна ще обсъдят актуализация на бюджета за 2025 година на редовно заседание
БТА, Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова, архив
Каварна ,  
29.08.2025 06:18
 (БТА)

Съветниците в община Каварна ще обсъдят актуализация на бюджета за 2025 година на редовно заседание. Това е посочено в публикувания на сайта на общината проект на дневен ред. 

Те ще гласуват също дали да бъдат изградени паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2025/2026 година.

На редовното заседание ще бъде разгледано и предложение за приемане на Наредба 7 за реда и условията за изграждане на елементите на техническа инфраструктура на територията на Община Каварна.

Ще се обсъди и прекратяването на съсобственост в четири поземлени имота, както и проекти за Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП).

 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:44 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация