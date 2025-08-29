Съветниците в община Каварна ще обсъдят актуализация на бюджета за 2025 година на редовно заседание. Това е посочено в публикувания на сайта на общината проект на дневен ред.

Те ще гласуват също дали да бъдат изградени паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2025/2026 година.

На редовното заседание ще бъде разгледано и предложение за приемане на Наредба 7 за реда и условията за изграждане на елементите на техническа инфраструктура на територията на Община Каварна.

Ще се обсъди и прекратяването на съсобственост в четири поземлени имота, както и проекти за Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП).