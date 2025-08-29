Подробно търсене

Двама полицаи са обгазени след инцидент в дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен, жена е починала, вероятно от инфаркт, съобщи полицията

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Снимка: Николай Венков, БТА
Карнобат ,  
29.08.2025 08:01
 (БТА)

Жена на 86 години е починала, вероятно от инфаркт, а двама полицейски служители от Карнобат са леко обгазени след инцидент в социалния дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Сигнал за силно задимяване от електрическо табло е подаден късно снощи.

Пристигналият на място полицейски автопатрул констатирал, че пожар няма, само силно задимяване. Двамата служители на реда оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома, работещ с максимален капацитет. Причината за задимяването е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси, посочиха от полицията.

Домуващите възрастни хора са настанени в карнобатската болница, за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед, са освободени за домашно лечение.

Вероятно от инфаркт в линейката, извозваща домуващите към болницата, е починала 86-годишна жена от Бургас, допълниха от полицията. 

/МК/

