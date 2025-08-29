Кметът на Две могили предлага училище и детска градина в село от общината да бъдат обявени за защитени

Основното училище и детската градина в село Баниска, както и филиал на детско заведение в село Кацелово, които се намират в община Две могили, да бъдат обявени за защитени през новата учебна година - това предлага с докладна записка до Общинския съвет кметът на града Мариета Петрова, съобщиха от кметството.

Тя обяснява, че по прогнозни данни през новата учебна година в Основно училище "Христо Ботев" в Баниска ще се обучават 37 ученици. От тях двама ще са пътуващи от близкото село Помен.

"Видно е, че към настоящия момент осем ученици не достигат за изпълнението на Постановлението на Министерския съвет за определяне на минималния брой ученици, но по отношение на отдалечеността учебното заведение отговаря на критериите за защитено училище", обяснява Петрова.

По думите ѝ като основен мотив учебното заведение да бъде включено в списъка на защитените училища е децата да не пътуват на повече от 20 километра.

Петрова казва още, че по прогнозни данни, предоставени от директора на Детска градина "Първи юни" в Баниска през новата учебна година броят на децата в задължителна предучилищна възраст ще бъде 18. От тях две ще са пътуващи от село Помен.

По думите ѝ, ако детската градина бъде закрита, повече от осем деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра до друго детско заведение.

Петрова казва също, че според данните, предоставени от директора на Детска градина "Св. Св. Кирил и Методий" в Две могили през новата учебна година броят на децата в задължителна предучилищна възраст във филиала в село Кацелово ще бъде седем. А най-близката детска градина е в град Две могили - на разстояние 25 км от селото.

По този повод Петрова се обръща към Общинския съвет да се съгласи да бъде изпратено предложение до Министерството на образованието и науката при актуализиране на Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2025/2026 година в него да бъдат включени основното училище и детската градина в село Баниска, както и филиалът в село Кацелово.

Докладната записка ще бъде разгледана по време на днешното заседание на общинските съветници в Две могили. Дневният ред включва общо 19 точки - предложение за включване на детски градини и училища на територията на община Две могили в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България за учебната 2025/2026 година, утвърждаване на брой групи, маломерни и слети паралелки в училища, приемане на Програма за опазване на околната среда на община Две могили за периода 2025-2028 г., утвърждаване на промени в маршрутното разписание и на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на превозите по автобусна линия от общинската транспортна схема, приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, организиране на система за разделно събиране на отпадъчни материали чрез сключване на договори, даване на съгласие за изработване и поставяне на парков елемент, промени по бюджета на Община Две могили към 31 август тази година, информация за резултатите от дейността на кмета на село Бъзовец за последната година, приемане на етичен кодекс на общинските съветници, одобряване на схема за поставяне на зарядна станция за електрически автомобили, както и отпускане на еднократна финансова помощ на родител за раждане на първо дете.