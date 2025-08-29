Интензивен е трафикът на леки автомобили на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Калотина“

На границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили, а на границата със Сърбия е интензивен на ГКПП %Калотина“ на изход за леки автомобили. Това съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си по данни към 06:00 часа тази сутрин.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични пунктове. През ГКПП „Станке Лисичково“, където се извършваше реконструкция, движението е възстановено и в двете посоки.

Все още не работи фериботната платформа, обслужваща граничния преход с Румъния Оряхово – Бекет. Платформата временно преустанови работа на 22 август заради ниското ниво на река Дунав. Поради основния ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението и преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител, напомнят от „Гранична полиция“. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.





От „Гранична полиция“ припомнят, че по дестинацията Рудозем – Ксанти на пътя от гръцка страна се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.