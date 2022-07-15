Лудогорец победи Локомотив Пловдив и оглави класирането в Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

в събота:

Локомотив 1929 (София) - ЦСКА-София

Левски - Спартак (Варна)

в неделя:

Черно море (Варна) - Славия

Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

в понеделник:

Хебър (Пазарджик) - Септември (София)

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

Временно класиране:

1. Лудогорец 2 2 0 0 5:0 6 точки

2. ЦСКА-София 1 1 0 0 3:0 3 3. Берое 1 1 0 0 2:1 3 4. ЦСКА 1948 1 1 0 0 1:0 3 5. Черно море 1 1 0 0 1:0 3 6. Хебър 1 1 0 0 1:0 3 7. Славия 1 1 0 0 1:0 3 8. Ботев Враца 2 2 0 1 4:4 3

9. Локомотив Пловдив 2 1 0 1 2:3 3

10. Пирин 1 0 0 1 1:2 0 11. Левски 1 0 0 1 0:1 0 12. Локомотив София 1 0 0 1 0:1 0 13. Ботев Пловдив 2 0 0 2 2:4 0 14. Спартак Варна 1 0 0 1 0:1 0 15. Арда 1 0 0 1 0:3 0 16. Септември 1 0 0 1 0:3 0