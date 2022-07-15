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Лудогорец победи Локомотив Пловдив и оглави класирането в Първа лига

Кремена Младенова
Лудогорец победи Локомотив Пловдив и оглави класирането в Първа лига
Лудогорец победи Локомотив Пловдив и оглави класирането в Първа лига
снимка БТА
Разград,  
15.07.2022 22:56
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига: 

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

в събота: 

Локомотив 1929 (София) - ЦСКА-София

Левски - Спартак (Варна) 

в неделя: 

Черно море (Варна) - Славия

Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

в понеделник:

Хебър (Пазарджик) - Септември (София)

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

 

Временно класиране:

1. Лудогорец              2  2 0 0  5:0   6 точки 
2. ЦСКА-София             1  1 0 0  3:0   3
3. Берое                  1  1 0 0  2:1   3 
4. ЦСКА 1948              1  1 0 0  1:0   3 
5. Черно море             1  1 0 0  1:0   3 
6. Хебър                  1  1 0 0  1:0   3 
7. Славия                 1  1 0 0  1:0   3 
8. Ботев Враца            2  2 0 1  4:4   3
9. Локомотив Пловдив      2  1 0 1  2:3   3 
10. Пирин                 1  0 0 1  1:2   0
11. Левски                1  0 0 1  0:1   0 
12. Локомотив София       1  0 0 1  0:1   0 
13. Ботев Пловдив         2  0 0 2  2:4   0 
14. Спартак Варна         1  0 0 1  0:1   0
15. Арда                  1  0 0 1  0:3   0
16. Септември             1  0 0 1  0:3   0

/КМ/

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