Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс се е заразила с коронавирус

Ива Кръстева
снимка: Björn Larsson Rosvall/TT via AP
Берлин,  
09.12.2025 08:16
 (БТА)

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс от Германия е дала положителен тест за коронавирус, обяви лично тя в профила си в Инстаграм.

Биатлонистката пропусна два старта от първия етап за Световната купа този сезон, който се проведе в Йостерсунд, Швеция.

„За съжаление, миналата седмица се разболях и от грип, и от COVID. Нещата се подобряват, но засега трябва да бъда търпелива. Надявам се силите ми скоро да се върнат“, написа Пройс.

31-годишната германка има бронзово отличие от олимпийски игри с щафетата на страната. Тя е двукратна световна шампионка, шесткратна сребърна и трикратна бронзова медалистка от първенства на планетата. 

