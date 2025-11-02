Подробно търсене

Хелен Обири от Кения направи рекорд на Маратона на Ню Йорк, сънародникът й Бенсон Кипруто триумфира при мъжете

Христо Бонински
Хелен Обири от Кения направи рекорд на Маратона на Ню Йорк, сънародникът й Бенсон Кипруто триумфира при мъжете
Хелен Обири от Кения направи рекорд на Маратона на Ню Йорк, сънародникът й Бенсон Кипруто триумфира при мъжете
Бенсон Кипруто и Алекандър Мутисо (зад него) във финала на маратона, Снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
02.11.2025 19:00
 (БТА)

Кенийката Хелен Обири, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Париж през миналото лято, спечели Маратона на Ню Йорк за втори път след 2023, като направи рекорд на трасето - 2:19.51 часа.  35-годишната Обири изпревари сънародничката си Шарон Локеди, която завърши с време 2:20.07 часа. И двете подобриха рекорда на Маргарет Окайо от 2003 - 2:22.31. Олимпийската шампионка от Париж - Сифан Хасан от Нидерландия, остана едва на шесто място, два месеца след като спечели маратона в Сидни.

Миналогодишната шампионка - Шейла Чепкируи (Кения), завърши на трето място с време 2:20.24 часа.

В мъжкото бягане също имаше пълен триумф на Кения, като атлети от тази страна заеха местата на подиума. Бенсон Кипруто победи с време 2:08.09 часа, като изпревари с 16 стотни Александър Мутисо и 47 секунди третия - Алберт Корир.

Легендата Елиуд Кипчоге, който е на 40 години, завърши на 17-о място в време 2:14.36. 

 

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:36 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация