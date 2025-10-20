Боливийският художник Сидней Калдерон повежда зрителя на пътешествие отвъд видимото с изложбата Tiempo

Изложба на боливийския художник Сидней Калдерон ще бъде подредена в столичната галерия Art 158. Експозицията, озаглавена Tiempo (в превод от испански – „време“), ще бъде официално открита утре и ще продължи до 28 октомври, съобщават от екипа.

„В предстоящата изложба боливийският художник Сидней Калдерон повежда зрителя на едно вътрешно пътешествие отвъд видимото. Роден и израснал високо в Андите, той носи в себе си древната мъдрост на планините и енергийните сили на земята. Срещите му с индиански шамани и посвещението в сакралната вибрация на природата са оставили дълбок отпечатък върху творчеството му“, казват организаторите.

Те посочват, че в своята нова изложба Tiempo Калдерон изследва връзката между духа и материята, между светлината и движението на самото съществуване. По думите на екипа неговите абстрактни композиции са изградени от мощни цветови полета и пулсиращи форми, които излъчват усещане за хармония, медитация и вътрешно равновесие.

„В платната му земното и небесното се докосват – цветовете сякаш дишат, а енергията на планините оживява в ритъма на четката. Изкуството на Калдерон е медитативен портал към вътрешния мир, към мистерията на съществуването и към онова неуловимо сияние, което той сам нарича „божественото“, разказват от екипа.

Сидней Калдерон завършва Националната академия за изящни изкуства в Ла Пас, столицата на Боливия. Реализирал е изложби на три континента. Негови творби са притежание на частни колекции в Мексико, Аржентина, Боливия, Венецуела, САЩ, Италия, Испания, Германия и България. В периода 1988 – 2006 г. работи и живее в Италия. Понастоящем живее и твори в София.

