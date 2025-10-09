Подробно търсене

Световната класация на университетите на списание Times Higher Education за 2026 г. включва пет български висши училища

Теодора Йорданова
Оксфордският университет е на първо място в класацията за десета поредна година. Снимка: AP Photo/Caroline Spiezio, File
Лондон,  
09.10.2025 17:54
 (БТА)

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет в София, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Техническият университет в София и Тракийският университет в Стара Загора са включени в Световната класация на университетите на списание Times Higher Education (THE) за 2026 г., според сайта на изданието.

Българските университети са поставени в категорията 1501+, без да се уточнява точното място на всеки от тях в класирането. 

За рекордна десета поредна година първото място в класацията на Times Higher Education е за Оксфордския университет.

Американските университети заемат седем от първите десет места в класирането, като на второ място е поставен Масачузетският технологичен институт. Принстънският университет се е изкачил до най-високата си позиция досега, стигайки до третото място заради подобряване на оценките за качеството на преподаването и изследванията, пише британското издание. Той го дели с британския Кеймбриджки университет, изкачил се с две места от миналата година. Общо 11 британски университета попадат в топ 100 на класацията, пише Би Би Си.

Петото място си делят американските университети в Станфорд и Харвард.

Броят на китайските университети в топ 200 е непроменене и за трета поредна година те са 13. Сред тях Университетът Цинхуа е на дванадесета позиция за трета поредна година. Пекинският университет се е изкачил с едно място и за втора година подред заема тринадесето място. Пет китайски университета попадат в топ 40 – с два повече от миналата година.

За пръв път Индия има най-голям брой класирани университети, като пред азиатската страна стоят само САЩ.

Списъкът на най-добрите университети в света съдържа 2 191 институции от 115 държави и територии.

Глобалната класация на университетите се съставя годишно от 2004 г. и е на основата на анализи от над 19 милиона научни труда, 1,5 милиона гласа от допитване и данни от над 30 000 университета, уточнява Би Би Си.

