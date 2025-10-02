Дейвид Атънбъро и други известни личности отдадоха почит на Джейн Гудол и работата й, посветена на шимпанзетата

Телевизионният водещ Дейвид Атънбъро отдаде почит на природозащитничката Джейн Гудол като "неуморна защитничка" на шимпанзетата и "шампионка за опазването на околната среда", след като тя почина на 91-годишна възраст, предадоха ДПА и Асошиейтед прес.

Смъртта на активистката, световен експерт по поведението на шимпанзетата, е настъпила от "естествени причини" в Калифорния, съобщиха от Института "Джейн Гудол".

Тя "беше първата, която доказа, че изследовател и голяма маймуна, живееща в дивата природа, могат да станат истински приятели, и по този начин тя промени разбиранията ни за шимпанзетата", каза в разпространено изявление 99-годишният Атънбъро, който беше приятел с Гудол. Той е най-известен с документалните си филми за природата за Би Би Си. "Гудол беше тяхна неуморна защитничка и голяма шампионка в областта на опазването на околната среда".

Почит към Гудол, която започна да изследва свободно живеещите шимпанзета в Танзания през 1960 г., в епоха, когато беше нечувано жена да се впусне в дивата природа на Африка, отдадоха и други известни личност.

Холивудският актьор и активист за опазване на околната среда Леонардо ди Каприо нарече изследователката "скъп приятел" и личен "герой". В публикация в "Инстаграм" той написа, че "всеки от нас трябва да поеме факела" и да защитава "нашия общ дом".

Американската комедиантка Елън де Дженерис благодари на Гудол с публикация в "Инстаграм", в която каза, че природозащитничката "е преодоляла бариерите за жените по целия свят", информира ДПА. Към съобщението й беше прикрепено видео с интервю с Гудол, която споделя, че когато е започнала кариерата си на 26 години, жените учени са били рядкост. Активистката също така отбелязва, че "всички се смееха" на мечтата й, с изключение на нейната майка, която й казала: "Ако наистина искаш това, трябва да работиш много усърдно, да се възползваш от всички възможности и да не се отказваш".

Бившите президенти на САЩ Джо Байдън, Бил Клинтън и Барак Обама също почетоха нейния живот и наследство.

Байдън заяви, че е "дълбоко натъжен" от новината за кончината на Гудол, а Обама похвали "забележителната й способност" да "се свързва с природните чудеса на нашия свят".

Клинтън написа във Фейсбук, че "най-добрият начин да й отдадем почит е да удвоим усилията си за защита на околната среда", цитиран от ДПА.

Почит отдаде и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо, който заяви, че е "разбит от мъка" от новината за смъртта на Гудол, като добави, че „нейното състрадание ще продължи да живее“ в бъдещите усилия за опазване на природата, отбелязва ДПА.

Основателят на "Върджин груп" Ричард Брансън написа в публикация в социалните медии, че Джейн Гудол "беше страстна защитничка на нашата красива планета и невероятен човек". Той каза, че я е видял на събитие в Ню Йорк миналата седмица.

След нейната смърт организацията за защита правата на животните PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) обяви, че ще засади араукария в мемориалната градина в централата си в нейна чест. Основателката й Ингрид Нюкърк отдаде почит на Джейн Гудол и отбеляза, че тя "завинаги е променила начина, по който гледаме на нашите събратя животни".