27.09.2025 09:00
Шведската рок група Smash Into Pieces идва за първи път в България,  съобщават от Fest Team. По думите им събитието на 27 септември в City Stage ще се превърне в арена за тяхното ArmaHeaven Prophecy – най-мащабното и зрелищно шоу в кариерата на групата.

Концертът е част от турнето по повод осмия им студиен албум Ghost Code, в който изкуственият интелект чертае нова реалност, поставяйки под въпрос бъдещето на човечеството, посочва критиката: „С интересна сценография, лазери, огнени ефекти и футуристични проекции, шоуто носи всички претенции да надскочи границите на традиционен концерт“.

„В човешката природа е да унищожаваме красивото, това е път, от който не можем да избягаме, но над който можем да се издигнем“, казва Aпок, мистичният маскиран персонаж и барабанист на групата, който е в сърцето на концептуалния свят на Smash Into Pieces.

„Създадена през 2008 г., групата се утвърждава със своя енергичен рок звук, емоционални текстове и мултимедиен подход. След участия в Melodifestivalen, включително трето място през 2024 г. с парчето Heroes Are Calling, и успешни турнета в Европа и Северна Америка, Smash Into Pieces се нарежда сред водещите имена на съвременната рок сцена. ArmaHeaven Prophecy  е предупреждение, мисия и възможност за избор. Покана към всички да се включат в играта, ако вярват в силата на музиката да променя съдби“, разказват от Fest Team.

