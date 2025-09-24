Фондация "Павел Върбанов" подпомага млад музикален талант от Ямбол за цялостна продукция и студиен запис на авторска песен - това е дванайсетокласникът Станислав Георгиев от Езиковата гимназия "Васил Карагьозов". Той е лауреат на множество престижни национални и международни конкурси по музика и фотография, съобщиха от фондацията.

Младежът се занимава с поп и джаз пеене, свирене на пиано и пеене за музикален театър, както и активно с доброволческа дейност. Финалист в международната обменна програма YES Program (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Program) и стипендиант на програмата Opportunity Funds към Комисия „Фулбрайт“.



"Това е част от пътя към голямата мечта на Станислав Георгиев - обучение в интердисциплинарната специалност "Актьорство за музикален театър". Вярваме в успеха! Всеки малък жест може да промени съдбата на един човек", посочват от Фондация "Павел Върбанов".

През юни т.г. с помощта на фондацията беше открито учебно био стопанство, наречено „Градината на вкусовете”, в ямболската гимназия по туризъм "Алеко Константинов". В края на 2023 г. организацията дари апаратура на стойност над 4000 лева на областната болница "Св. Пантелеймон" в града.