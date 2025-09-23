Филмът Made in EU на Стефан Командарев взе Голямата награда на 43-тото издание на фестивала „Златна роза“

Филмът Made in EU на режисьора Стефан Командарев получи Голямата награда за пълнометражен игрален филм на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“. Мотивите на журито са, че той е безкомпромисна кинотворба, която освен че отразява духа на съвремието в България, тесногръдието, страха и покорството, внушава и надежда в младите хора.

Командарев отбеляза, че наградата е за целия екип, направил филма, защото той е не просто от добри професионалисти, а от съмишленици. Нашето общо дело е да се опитаме с нещата, които правим, тази страна България, която наистина обичаме, да се превърне в едно по-добро и по-справедливо място, включително и за кмета на Варна Благомир Коцев, каза от сцената Командарев.

Темата за ареста на Благомир Коцев бе засегната от много от творците и артистите, които връчваха или получаваха награди. Сред тях бяха Мартина Апостолова, Димитър Коцев-Шошо, Константин Божанов, както и зам.-кметът на Варна Снежана Апостолова, която връчи наградата на Община Варна на филма „Гунди – легенда за любовта“. Няколко пъти прозвуча апелът „Свобода за Благо!“, бе изразена подкрепа за Варна и пожелания да живеем в по-справедлива държава.

Наградата за най-добър пълнометражен филм бе връчена от директора на Националния филмов център Петър Тодоров. Той отбеляза, че изказванията от сцената показват, че киното е изкуство за смели хора. Бъдете смели, вдъхновени и творете, защото това е много важно, добави той. „Made in EU“ получи и признанието на младежкото жури на фестивала.

Специалната награда на журито за пълнометражен филм е за филма „Стадото“ на Милко Лазаров. Той благодари на журито и организаторите и завърши с думите „Да живее българското кино! Свобода за Благо!“. „Стадото“ бе отличен още с наградата за музика - на Пенка Кунева, за операторско майсторство – на Калоян Божилов, както и с приза на Гилдия "Критика" към Съюза на българските филмови дейци (СБФД).

Награда за мъжка роля получава Стоян Дойчев за „Пакет вечност“ - за внимателното изграждане на герой, който не се предава при никакви обстоятелства, постигайки сплав от хумор и тъга.

Наградата за женска роля е за Гергана Плетньова за Made in EU за плътност при пресъздаване на образа на една наглед невзрачна, но всъщност силна жена. Тя благодари на журито за оценката и на Стефан Командарев за образа, който бил от най-трудните, които е правила досега.

Константин Божанов получи наградите за режисура и за сценарий за филма си „Безсрамните“. Той каза, че ги споделя със своите главни актриси, както и с композитора Петър Дундаков, с когото се надява да продължи да работи.

Голямата награда за късометражно кино отиде при филма „Гадже“ на режисьора Жорж Ванев. Наградата за дебютен пълнометражен филм е за „Пакет вечност“ на режисьорката Магделена Илиева. Наградата на публиката за пореден път получи режисьорът Ивайло Пенчев – за своя филм „Рожден ден“.

За първи път на фестивала „Златна роза“ бяха връчени две нови отличия. За артистична смелост бе удостоен филмът „Любоф“ на Ивайло Христов. Наградата на Българския клон на Европейската женска аудиовизуална мрежа (EWA BG) за късометражен филм на жена режисьор отиде при „Еraserhead в плетена торба за пазар“ на режисьорката Лили Кос. Тя получи и наградата на Гилдия "Критика" към Съюза на българските филмови дейци (СБФД) за късометражен филм.

Наградата на СБФД е за „Приказка за майка и син“ на режисьора Димитър Сарджев. „Филмаутор“ връчи своя приз за късометражен филм на „Потомство“ на режисьора Емил Александров. Наградата за сериал отиде при „Те, вълните“ на БНТ с режисьори Неда Морфова и Петър Крумов.