Филмът „Made in EU” на Стефан Командарев бе представен на фестивала „Златна роза“

Филмът „Made in EU” на Стефан Командарев бе представен в конкурсната програма на фестивала „Златна роза“ във Варна. На прожекцията и на пресконференция след нея присъстваха Боримир Илков, Веселин Христов, Стефан Командарев, Гергана Плетньова, Симеон Венциславов, Богдан Ежбеков.

Идеята за филма започва да зрее през 2019 г. от едно проучване на трудовата експлоатация у нас, сподели режисьорът Стефан Командарев. Сценаристът Симеон Венциславов пък има лично отношение към шивашкия бранш, защото майка му е работила в такава фабрика и впоследствие в цехове за шиене на ишлеме за чужбина. Такава е професията на главната героиня в лентата Ива Донева, която се разболява от КОВИД-19 и става жертва на обществен натиск и омраза.

Според Командарев през последните години се създава кризисно съзнание у хората заради случващото се по света, което се характеризира с изчезване на доверието между управляващи и управлявани. Това избива в тревожност и агресия, а най-простият начин за справяне с тях е да намерим виновен, защото така снемаме отговорността от себе си, поясни той.

Във филма авторите искат да покажат и огромното значение на социалните медии като катализатор на разделението между хората. По думите на Командарев там не си лице в лице с другия и имаш свобода да обиждаш и настройваш общественото мнение. Така изчезва социалното лепило, което обединява хората, и се появяват племена, които не могат да се понасят помежду си.

Попитан дали не се притеснява заради показаното в „Made in EU” да го обявят за евроскептик, Командарев каза, че винаги е бил щастлив от членството на България в Европейския съюз като място на равнопоставеност, но това не значи, че трябва да си траем за нещата, които не са добре. Според него и граждани на други държави се припознават в проблемите, които експонира филмът.

За да подчертаят посланията си, авторите са избрали визия, която внушава клаустрофобичност и безизходица, снимайки в рамки и отражения, предимно със статична камера, посочи операторът Веселин Христов.

Актрисата Гергана Плетньова се е готвила една година за ролята на Ива Донева, което не й се е случвало досега, разказа тя. Репетирали са текста, обикаляли са местата на снимки и това й е помогнало да заживее с образа. Заедно с Анастасия Ингилизова са посещавали четири месеца курс за шивачки, разговаряли са с жените в цеха, където са снимали, за да „уловят“ техния нрав. Младият актьор Тодор Коцев, който играе нейния син, сам е отишъл в Рудозем да поживее известно време, за да усети мястото.

Филмът е копродукция на България, Германия, Чехия и Франция. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ивайло Христов. Лентата участва на фестивала във Венеция т.г., бе прожектирана в зала „Джардино“ с 800 места, разказа режисьорът. Предстои да открие „Киномания“, откупена е за разпространение от БНТ, HBO, ZDF Arte и турската обществена телевизия, допълни той.