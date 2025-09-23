Подробно търсене
ХІІ Национална конференция по химия на тема „Химия за изграждане на декарбонизирано общество“

Снимки: Съюз на химиците
София,  
23.09.2025 12:08
 (БТА)

От 25 до 26 септември 2025 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет –  София, ще се проведе Дванадесетата Национална конференция по химия, организирана под мотото „Химия за изграждане на декарбонизирано общество“. Конференицята се организира от Съюза на химиците в България със съдействието на: Министерството на образованието и науката, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Съюза на учените в България, Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичния и металургичен университет – София; Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“  - Благоевград, Университета по хранителни технологии – Пловдив и Аграрния университет – Пловдив. 

Основната цел на конференцията е да обсъди изследвания и иновации във всички области на химията, свързани с умния, устойчив и приобщаващ растеж, с акцент върху последните разработки в химията и връзките ѝ със здравето, чистата енергия и околната среда. Във връзка с това изследванията за производство на чист водород и декарбонизиране на енергията, химията за зелена енергия, зелен начин на живот и рециклиране и повторна употреба са във фокуса на обществения интерес. Иновациите в химическата област, които водят до повишеното използване на възобновяеми източници на енергия и суровини, развитието на авангардни материали (като хибридни и леки материали, материали за тъканното инженерство, специфични катализатори и пр.) са в основата на прилагането на подхода на устойчивото екологично и икономическо развитие.  

Сериозно внимание се обръща и на въпросите на обучението по химия в средните училища в страната.

Повече информация на сайта: http://12ncc.unionchem.org.

За допълнителна информация: доц. д-р Чавдар Бонев, 0887488626; bonev47@gmail.com 

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Съюза на химците.)

